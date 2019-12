VIDEO. Découvrez la bande-annonce de "Mulan", la prochaine adaptation du dessin animé de Disney en "live action"

Le film est attendu pour le 25 mars 2020 dans les salles de cinéma en France.

Après les quelques images dévoilées cet été par Disney, la firme aux grandes oreilles a publié une bande-annonce de 2 minutes 30 pour son adaptation en prise de vues réelles de Mulan.

Comme dans le dessin animé, la jeune Hua Mulan (Yifei Liu) est forcée de se marier pour "honorer [sa] famille". Mais quand les "envahisseurs du Nord" menacent de frapper la Chine, la jeune fille décide de remplacer son père, un ancien guerrier aujourd'hui malade, au sein de l'armée impériale.

Pas de Mushu à l'horizon

La réalisatrice, Niki Caro, l'avait annoncé (lien en anglais) : les chansons du dessin animé ne figureront pas dans ce film, contrairement aux précédents remakes de Disney. On retrouve néanmoins dans cette bande-annonce quelques notes de la bande-son emblématique de Mulan avec le thème Réflexion. De son côté, le commandant fait un clin d'œil à la célèbre chanson Comme un homme en promettant à ses soldats : "nous ferons de vous des hommes, de vous tous, de vrais hommes".

Un personnage se fait également attendre : Mushu, le petit dragon, compagnon de voyage et bras droit de Mulan. Les images pourraient laisser croire que le dragon sera remplacé par un phénix, "ange gardien" de l'empereur. On l'aperçoit en statue au début de la vidéo puis prendre son envol quelques plans plus loin. Saura-t-il remplacer l'attachant Mushu ? Réponse le 25 mars 2020 sur grand écran.