Des cheveux noirs d’un côté, blancs de l’autre : la méchante des 101 Dalmatiens, Cruella d’Enfer, est reconnaissable entre mille. Son visage, en revanche, est nouveau dans l'univers Disney : c'est celui d’Emma Stone, qui interprète le personnage de Cruella dans le biopic de Disney consacré à la super-méchante. La bande-annonce vient d’être dévoilée. Elle indique que le film sortira en salle en mai 2021.

"Dès le début, je me suis rendue compte que je voyais le monde différemment des autres, ce qui déplaisait à certains, raconte le personnage de Cruella dans la bande-annonce. Mais je n’étais pas faite pour tout le monde. Je suppose qu’ils avaient peur que je sois une… psychopathe". Le film va donc se pencher sur les origines de Cruella. La formule est connue : Maléfique, Joker, Harley Quinn, les méchants ont la cote au cinéma ces dernières années. Le film Joker de Todd Phillips qui décrypte la chute dans la folie du méchant de Batman, a même été un des plus gros succès de 2019.

Créatrice de mode folle de fourrure

Dans le même ton, Cruella s’annonce comme une plongée dans l’univers de ce personnage sombre et déjantée, qui se définit elle-même comme "brillante, très méchante et un tout petit peu démente". Emma Stone (Oscar de la meilleure actrice pour La la land) donne notamment la réplique à Emma Thompson (Retour à Howard Ends, Raison et Sentiment) et Paul Walter Hauser (Le cas Richard Jewell).

Iconique méchante des 101 Dalmatiens, film d’animation de Disney sorti en 1961, Cruella d’Enfer est une célèbre créatrice de mode, patronne de la maison de couture "House of Devil". Obsédée par la fourrure, elle va tenter de kidnapper les chiots dalmatiens de son amie Anita, pour s’en faire un manteau. L’univers des 101 Dalmatien avait déjà fait l’objet de films en prises de vues réelles avec Les 101 Dalmatiens (en 1996) et 102 Dalmatiens (2000) où Cruella était interprétée par Glenn Close.

Cruella se place avant les événements des 101 Dalmatiens. Nous sommes à Londres, dans années 70, "en plein mouvement punk rock" indique le synopsis. Estella est une escroc, qui souhaite se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses créations tappent dans l'oeil de l'influente baronne von Hellman. Mais cette relation, ainsi qu'une série de révélations, amèneront Estella à "se laisser envahir par sa part sombre". Ainsi va naître l’impitoyable Cruella.