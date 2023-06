"Vers un avenir radieux" : toute la nostalgie de Nanni Moretti dans une ode au cinéma qu'il aime tant

Le réalisateur italien, qui fêtera ses 70 ans au mois d'août, signe un seizième long-métrage centré sur son amour pour le cinéma et sur le regard qu'il porte sur son évolution. Avec tous les ingrédients qu'on lui connaît.

Connu pour ses diatribes philosophiques et sa manière bien à lui de se mettre en scène, Nanni Moretti retourne une nouvelle fois la caméra dans le film Vers un avenir radieux (Il sol dell’avvenire dans le titre original), pour une mise en abyme chargée de nostalgie sur le cinéma, l'engagement politique et le monde qui change.

Nanni Moretti y incarne Giovanni, un réalisateur bien connu en Italie qui tourne son nouveau film sur le parti communiste italien de l'après-guerre. Mais malgré son habitude de toujours tout contrôler, rien ne se passe comme prévu dans la vie du cinéaste. Son producteur français fait faillite, sa femme le quitte après 40 ans de vie commune et sa fille sort avec un homme qui a trois fois son âge. En pleine crise existentielle, Giovanni va devoir s'adapter pour retrouver le bonheur sur les plans personnel et professionnel.

Netflix en prend pour son grade

Le film, déjà sorti en Italie, insiste sur la passion d'un réalisateur qui ne comprend plus les méthodes de travail de ses contemporains dans une époque qui ne correspond plus vraiment à ses idéaux. Dès les premières minutes, les références aux films et aux personnalités qui ont inspiré Nanni Moretti se multiplient. Il s'offre même un appel à Martin Scorsese - un clin d'oeil amusant en sachant que les deux cinéastes étaient tous les deux présents au Festival de Cannes cette année. Ses longs monologues toujours très articulés résonnent ici comme une déclaration d'amour pour une période qu'il considérait comme bénie, où la trottinette électrique - présente sur l'affiche du film - n'avait pas encore remplacé la Vespa dans les rues d'Italie.

Dans le viseur du cinéaste italien : les plateformes de streaming et leur modèle économique qui bouleversent l'industrie. Dans une scène savoureuse, Giovanni rencontre des producteurs de Netflix en espérant qu'ils pourront l'aider à terminer son film, dont le tournage a été interrompu. L'occasion pour Nanni Moretti de se payer le géant américain, ses formats standardisés "diffusés dans 190 pays" et ses scénarios "what the fuck". "Ça me désole qu'autant de réalisateurs et de professionnels du cinéma se soumettent au système du streaming", s'est justifié le réalisateur lors de la présentation du film.

Il(s) s'aime(nt)

Mais au-delà du message militant porté par ce seizième long-métrage, Nanni Moretti livre un film personnel dans lequel il prend toute la place. Omniprésent, son personnage devient même envahissant lorsqu'il s'invite sur le tournage d'un autre film en ne pouvant s'empêcher de donner son avis. Lors d'une séquence qui traîne volontairement en longueur pour en faire ressortir l'absurdité, Giovanni martèle ses méthodes au réalisateur et étire le tournage jusqu'au petit matin... pour un rendu finalement semblable à la première prise. Le symbole d'un cinéaste exigeant mais aussi égocentrique, que Nanni Moretti se plaît à souligner avec humour mais sans la moindre subtilité.

Nanni Moretti incarne un réalisateur omniprésent et passionné qui doit face faire à une crise de son couple. (Copyright 2023 Sacher Film - Fandango - Le Pacte - France 3 Cinema)

Amour du cinéma, amour de lui-même mais aussi amour tout court : à l'image du couple porté à l'écran, Vers un avenir radieux oscille sans cesse entre la mélancolie et la joie, mais sans jamais sombrer dans la tristesse. L'attachement entre mari et femme subsiste à travers leur passion commune. Giovanni doute mais ne rompt pas, se laissant aller, ici et là, à quelques sucreries et autres parties de football - des marqueurs si chers à Nanni Moretti. Et c'est dans une scène finale de toute beauté que le titre du film prend finalement tout son sens, laissant au spectateur un élégant sentiment de légèreté, emballant et rafraîchissant.





L'affiche de "Vers un avenir radieux", au cinéma le 28 juin 2023. (Copyright 2023 Sacher Film - Fandango - Le Pacte - France 3 Cinema)

La fiche

Genre : comédie dramatique

Réalisateur : Nanni Moretti

Acteurs : Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Pays : Italie

Durée : 1h36

Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2023

Sortie : 28 juin 2023

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.