"Un p'tit truc en plus" : un documentaire sur les coulisses du film sortira en 2025

"Je ne suis pas un grand fan des suites, je trouve que ça abîme toujours les films. Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis et Titanic n'ont pas eu de suite", affirme Artus, interrogé avec quatre de ses acteurs dans "Le Parisien" sur le succès de cette comédie, qui a déjà fait plus de 8,5 millions d'entrées au compteur.

Le film, qui prend le parti de rire avec les personnes en situation de handicap et non à leurs dépens, est le succès surprise de l'année et d'ores et déjà le plus gros succès cinéma en France depuis la crise sanitaire. Sorti le 1er mai 2024, le film était encore visible sur plus de 1 100 écrans la semaine passée.

Atteindre "les 11,5 millions" d'entrées

"D'ici à quelques jours, on va ajouter douze minutes de making-of à la fin du générique pendant les séances", affirme Artus, 36 ans, qui prévoit également "un documentaire sur les coulisses pour 2025", fort des nombreuses images filmées durant le tournage. Le long-métrage est vendu dans une quinzaine de pays et a eu les honneurs en mai du Festival de Cannes, avec une montée des marches de l'équipe du film.

Pour Artus, le rêve serait d'atteindre "les 11,5 millions du Corniaud" (1965), avec Bourvil et Louis de Funès. "Cela nous ferait rentrer dans le top 10 des plus gros succès au box-office pour une production française en France", souligne celui qui veut réaliser un "western un peu fou" : l'adaptation de sa pièce Duels à Davidéjonatown".

Artus sera par ailleurs sur les planches à la rentrée avec un one-man-show.