Un fan de "Kaamelott" entre au Guinness World Record en allant voir le film 203 fois

C'est un record qui prête à sourire : quel est le sens d'aller voir 203 fois un film au cinéma et de s'en féliciter ? C'est ce qu'a fait Arnaud Klein, un habitant de Reims et grand fan de l'univers de Kaamelott. En deux mois, il est allé voir quatre fois par jour au cinéma le long métrage réalisé par Alexandre Astier. Un marathon achevé le 18 septembre dans un cinéma de la préfecture de la Marne. Une statistique un peu folle qui lui vaut d'entrer au Guinness World Record.

Ce monteur de 34 ans a ainsi définitivement rayé des tablettes le record non-homologué d'Avengers Endgame établi par un spectateur américain, en 2019. "L’ancien recordman a rencontré un problème. Un des cinémas aux États-Unis, dans lequel il s’était rendu pour participer à cette épreuve, a fermé et n’a donc pas pu procurer les preuves nécessaires au Guinness Book. On lui a amputé 11 films sur son total. Le record officiel est donc de 191 visionnages d’Avengers Endgame, mais si on veut être complet, il devrait être de 202", avait expliqué Arnaud Klein dans une interview à France 3 Grand Est.

Plus qu'une course à l'ego, que l'on pourrait suspecter au premier abord, c'est plutôt une aventure humaine qu'a voulu vivre Arnaud Klein à travers cette aventure. Lors de la dernière séance le 18 septembre, il était entouré de dizaines de fans et de ses proches pour regarder pour la dernière fois le film. Il a aussi arrêté l'alcool et les aliments sucrés pour perdre 13 kilos pendant cette période.





"Une magnifique aventure humaine"

"Je savais que j'étais patient. Je savais que j'avais de l'endurance, je l'ai juste repoussé encore un peu plus loin", confie Arnaud Klein. Tout au long de son projet, il a répondu aux messages de fans du film sur les réseaux sociaux pour construire une véritable communauté. "Quand j'ai vu les premières réactions, quand j'ai vu qu'il tenait le coup, je me suis dit que c'était une magnifique aventure humaine en fait. Il a eu sa grosse cerise sur le gâteau avec sa rencontre avec Astier", témoigne Laura, sa soeur.

La 203e séance est cependant parue plus longue pour Arnaud Klein. "Elle était un peu plus dure celle-là bizarrement, par rapport à tout ce qu'il y avait autour. Cela m'a semblé encore un peu plus long", a t-il glissé à l'issue du générique.