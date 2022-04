Tir mortel sur un tournage : après la publication de vidéos d'Alec Baldwin lors du drame, l'enquête "touche à sa fin"

Selon Adan Mendoza, le shérif du comté de Santa Fe (Nouveau-Mexique) où s'est déroulé le drame le 21 octobre 2021, ce n'est désormais plus qu'une question de "semaines". Les enquêteurs attendent notamment le rapport balistique du FBI, la police fédérale chargée d'analyser la balle mortelle et le revolver l'ayant tiré, ainsi que toutes les conclusions de l'autopsie, a-t-il expliqué à la télévision ABC.

Le shérif Mendoza a fait cette annonce alors que ses services viennent de rendre publics les nombreux éléments récoltés par les policiers au cours des six derniers mois, dont des vidéos, des photos et plus de 200 pages de dépositions. Parmi ces documents figure notamment une vidéo montrant Alec Baldwin en train de répéter la scène au cours de laquelle la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, a été touchée. Sur les images, on voit l'acteur en tenue de cow-boy, s'exerçant à dégainer un revolver qu'il pointe en direction de la caméra, mais pas le moment où le coup mortel part.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7