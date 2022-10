Tim Burton, lauréat du prix Lumière 2022, dévoile son univers fantastique au musée Cinéma et Miniature de Lyon

Alors que Tim Burton va recevoir le 14e Prix Lumière, vendredi 21 octobre à Lyon, le Musée Cinéma et Miniature se fait l'écho de l'univers foisonnant du réalisateur de "Batman", "Charlie et la Chocolaterie" ou "Edward aux Mains d'Argent". Restaurés et conservés, 60 objets de ses films sont depuis des années présentés au public.