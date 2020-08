"The Batman" : découvrez Robert Pattison en homme chauve-souris plus sombre que jamais

Warner Bros. vient de mettre en ligne le premier trailer annonçant la sortie du prochain Batman avec dans le rôle titre Robert Pattison.

C'était l'événement attendu du DcFandom qui s'est tenu le 23 août dernier : la présentation des premières images de The Batman réalisé par Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des singes - L'Affrontement et Suprématie), avec Robert Pattison dans le rôle-titre. Il y apparaît sous une défroque des plus sombres pour incarner le "Dark Knight". Warner vient de mettre à disposition la première bande annonce du film, attendu sur les écrans le 29 septembre 2021 aux Etats-Unis... si tout va bien.

Des personnages en formation

La franchise poursuit son approche très "dark", après Joker (Todd Philips, 2019), consacré aux origines de l'ennemi numéro un de Batman. Un choix introduit par Christopher Nolan dans sa trilogie avec Christian Bale.

L'action de The Batman se tient deux ans après la métamorphose de Bruce Wayne en chevalier noir, comme pourfendeur du crime à Gotham City. Il ne s'agit donc pas de revenir sur ses origines, mais de le voir à l'oeuvre dans ses premières confrontations au Sphinx, au Pingouin et à Catwoman, encore débutants en super-vilains.

Au côté de Robert Pattinson, le casting est composé de Collin Farrell (Le Pingouin), Jeffrey Wright (James Gordon), Paul Dano (Le Shpinx), Zoe Kravitz (Catwoman), John Turturro (Carmine Falcone) Andy Serkis (Alfred) et Peter Sarsgaard (D. A. Gil Colson).