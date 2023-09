"Tatami", premier film à quatre mains d'un Israélien et d'une Iranienne à la Mostra de Venise

Première mondiale au festival de Venise, où a été présenté "Tatami", fruit de la coopération inédite d'un duo de cinéastes de deux pays pourtant ennemis irréductibles, l'Iran et Israël.

Présenté dans la section parallèle de la Mostra "Horizons", Tatami raconte le combat d'une judoka iranienne, Leila, et de son entraîneuse Maryam, qui refusent lors de mondiaux en Géorgie de se plier à l'oukase de leur gouvernement de leur faire abandonner le tournoi pour ne pas affronter une athlète israélienne. "J'ai appris à l'école qu'Israël n'existe pas", a raconté à l'AFP Zar Amir, co-réalisatrice du film où elle interprète aussi le rôle de Maryam. "Donc nous ne sommes pas autorisés à travailler ensemble, à nous rencontrer, à nous lier d'amitié ou à affronter en compétition cet ennemi imaginaire", soupire-t-elle.

"Dimension politique"

Native de Téhéran, Zar Amir est elle-même exilée en France, et donc "libre de choisir ces sujets", qu'elle a "la responsabilité" de raconter. Le film "va avoir aussi une dimension politique, mais ce n'est pas mon problème". Elle avait remporté le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2022 pour son rôle de journaliste pugnace dans Les nuits de Mashhad d'Ali Abbasi, un thriller sur un tueur en série de prostituées dans la principale ville sainte du pays. "En Iran, les cinéastes ne peuvent pas vraiment dire la vérité, ils peuvent travailler (sur ces sujets) mais ce ne sera toujours que la moitié de la vérité", déplore-t-elle, alors que Téhéran a déjà ciblé et placé en détention des réalisateurs accusés de propagande contre le régime, comme Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof.

"Révolution en cours"

Le co-réalisateur du film, Guy Nattif, auteur de Skin (2018), n'hésite pas à faire un parallèle audacieux entre l'Iran et Israël.

"Miraculeusement, une sorte de révolution est en cours en Israël et en Iran. En Israël, c'est contre ce que fait Benjamin Netanyahu contre la démocratie (...) Nous sommes des pays en quelque sorte semblables qui vivent le même processus d'une certaine façon" Guy Nattif, à l'AFP

L'actrice de 42 ans se veut de son côté "pleine d'espoir et positive" concernant le mouvement déclenché en septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini, la jeune femme kurde de 22 ans décédée après avoir été arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires très strictes imposées par la République islamique.

"Je crois que les femmes sont en train de changer leur situation et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis touchée par leur bravoure, tout particulièrement chez les jeunes générations. C'est une révolution en cours (...) J'adore l'idée qu'enfin on puisse choisir comment s'habiller et se conduire" Zar Amir, réalisatrice à l'AFP

Tatami, qui doit sortir en 2024, a été vendu dans plusieurs pays européens. Selon Guy Nattiv, le film a fait couler beaucoup d'encre en Israël, car "les gens, je ne parle pas du gouvernement, voient cette collaboration comme quelque chose de révolutionnaire". "J'espère qu'il ouvrira la voie à d'autres collaborations entre Israéliens et Iraniens dans d'autres domaines comme la musique", conclut-il.