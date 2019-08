Sur le tournage de Fast & Furious, un système de points pour que les acteurs soient à égalité dans les bagarres

Vin Diesel avait l'impression de prendre plus de coups que ses adversaires.

Gros bras, mauvais perdants. Sur le tournage du septième volet de Fast & Furious, Vin Diesel a exigé qu'un système de points soit mis en place pour équilibrer les scènes de bagarres, révèle vendredi 2 août le Wall Street Journal (en anglais). Lors d'une répétition, l'acteur avait l'impression de prendre davantage de coups que ses adversaires. Il a alors proposé la création d'un compteur numérique, où chaque frappe, coup de pied, tête ou poing donnerait un certain nombre de points. Les metteurs en scène et chorégraphes n'auraient ensuite qu'à veiller à l'équilibre général entre Vin Diesel, Jason Statham et Dwayne Johnson, les co-star de la saga.

Le comptage des points a rapidement été arrêté, trop compliqué à mettre en place sur le tournage. D'après le Wall Street Journal, l'abandon de ce système ne signe pas la fin des guerres d'égo sur le plateau : Jason Statham aurait négocié un accord limitant la dureté des coups qu'il peut prendre à l'écran. Vin Diesel a lui missionné sa petite soeur, qui est aussi l'une des productrices, pour qu'elle s'assure qu'il ne soit pas trop souvent battu pendant une scène de bagarre. Et Dwayne Johnson s'assure quant à lui de toujours rendre autant de coups qu'il en reçoit. "Tout au long de la saga, les bagarres sont chorégraphiées pour qu'aucune tête d'affiche n'ait l'air d'un loser", rapporte au journal américain Michael Fottrell, qui a produit cinq Fast & Furious.

Le neuvième épisode, “Fast & Furious : Hobbs & Shaw”, sort en salle mercredi 7 août, avec Jason Statham et Dwayne Johnson. Les fans retrouveront Vin Diesel dans le prochain volet.