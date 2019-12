Sue Lyon, la "Lolita" de Stanley Kubrick, est morte à 73 ans

Elle était connue surtout pour avoir incarné la "Lolita" de Nabokov dans le film de Stanley Kubrick sorti en 1962. Sue Lyon est morte jeudi 26 décembre à Los Angeles.

L'actrice américaine Sue Lyon, connue pour avoir interprété le personnage de Lolita dans le film du même nom de Stanley Kubrick, adaptation du roman de Vladimir Nabokov, est décédée à 73 ans, a annoncé le New York Times.

Selon le quotidien américain, qui cite un de ses amis proches, elle est morte jeudi soir 26 décembre à Los Angeles.

Née en juillet 1946 à Davenport, dans l'Iowa, Sue Lyon déménage avec sa mère et ses frères et sœurs à Dallas après la mort de son père alors qu'elle n'a pas un an. Elle a quelques rôles de télévision à son actif quand elle est choisie à 14 ans pour jouer dans le film de Stanley Kubrick, adapté du roman de Vladimir Nabokov et sorti en 1962. Un rôle qui lui a valu un Golden Globe.

14 ans au moment du tournage

Le réalisateur souhaitait que son actrice soit plus vieille que le personnage de Lolita ne l'est dans le livre de Nabokov, pour éviter le scandale. Sue Lyon n'avait que quatorze ans au moment du tournage (le personnage du roman en a 12), mais elle paraissait plus que son âge. Toujours dans le but d'échapper à la censure, Kubrick avait volontairement atténué les aspects les plus provocants du roman, qui narre une relation pédophile entre une adolescente et un homme adulte (James Mason) qui devient son beau-père.

Comme le rappelle le New York Times, Nabokov avait qualifié Sue Lyon de "nymphette parfaite" pour interpréter Lolita, avant de déclarer plus tard qu'il aurait aimé voir l'actrice française Catherine Demongeot (Zazie dans le métro) dans ce rôle.

Une vingtaine de films

Après Lolita, Sue Lyon a joué dans une vingtaine de films de cinéma et de télévision, notamment La Nuit de l'iguane de John Huston d'après Tennessee Williams et Frontière chinoise de John Ford, avant d'arrêter sa carrière en 1980. Son dernier film fut Alligator, un film d'horreur.

Elle avait estimé que les problèmes judiciaires de son troisième mari, incarcéré pour meurtre et vol en 1973, avaient nui à sa carrière, rappelle le New York Times.