"En garde... Prêts ? Combattez !" A Metz (Moselle), une soixantaine d'adeptes du sabre laser rivalisent, samedi 18 février et dimanche 19 février, pour le titre de champion de France, une première pour cette jeune discipline.

Armé d'un sabre lumineux d'environ un mètre de long (popularisé dans la saga Star Wars), chacun cherche à toucher son adversaire, chaque partie du corps rapportant un certain nombre de points. Pour gagner il faut être le premier ou la première à atteindre 15 points ou avoir remporté le plus de points en trois minutes. Un arbitre et deux assesseurs veillent au bon respect des règles, qui interdisent notamment les frappes lourdes. Muni d'un plastron, de coudières, épaulières, genouillères, protège-tibias et masque, le "lasériste" ressemble à un mélange de Samouraï et de CRS.

Bientôt un championnat d'Europe ?

La Fédération Française d'Escrime a en reconnu en 2018 le sabre laser comme quatrième arme officielle, au même titre que le fleuret, le sabre et l'épée. Après seulement quelques années d'existence, il existe aujourd'hui 183 clubs en France et environ 2 300 licenciés dont un tiers de femmes. "On pratique une arme qui à la base est une arme fictive et qui est devenue aujourd'hui la quatrième arme de la fédération française d'escrime", se réjouit une femme de 26 ans, Céline Marie Mercier, alias "anxifera".

La discipline mixte continue de se structurer à l'échelle internationale. "A la confédération européenne d'escrime, nous travaillons pour former les autres pays au sabre laser pour en faire un championnat européen", explique Bruno Gares, président de la fédération française d'escrime. L'objectif, selon lui, est de viser "la fédération internationale afin que ça devienne un sport à part entière".