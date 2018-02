"Star Wars" : Mark Hamill va coprésenter les Oscars et recevoir son étoile à Hollywood

La Force est avec lui. Mark Hamill – alias Luke Skywalker dans la mythique saga Star Wars – va coprésenter la cérémonie des Oscars le 4 mars. L'Académie des arts et sciences du cinéma a annoncé, mercredi 21 février, que lui et neuf autres célébrités remettront les prestigieuses statuettes dorées le 4 mars.

Comme souvent, c'est par une blague sur Twitter qu'a réagi l'acteur de 66 ans. "Note à moi-même, écrit-il. 1) Parler suffisamment vite pour que l'orchestre n'essaie pas de me couper la parole 2) Ne pas faire de blagues sur 'R2-Me Too' 3) Ne pas dire 'La La Land' après avoir ouvert une enveloppe."

