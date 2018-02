Les créateurs de la série "Game of Thrones" vont réaliser une nouvelle trilogie "Star Wars"

De Westeros à une galaxie lointaine, très lointaine. Les créateurs de la série Games of thrones, David Benioff et D.B Weiss, vont créer une nouvelle trilogie Star Wars, annonce Disney sur son site, mardi 6 février. Les dates de sortie de ces trois films, qui sont distincts de la trilogie actuelle dont le deuxième film, Les Derniers Jedi, est sorti en décembre, n'ont pas été précisées.

"David et Dan font partie des meilleurs scénaristes aujourd'hui", a déclaré Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. "Leur maîtrise des personnages complexes, la profondeur de l'histoire, la richesse de leur mythologie, vont permettre d'ouvrir de nouveaux horizons à Star Wars d'une façon très excitante."

