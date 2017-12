Le dernier "Star Wars" va être diffusé à bord de la Station spatiale internationale

Quel meilleur endroit que l'espace pour se plonger dans une guerre des étoiles ? Dernier né de la saga, Star Wars : The Last Jedi sera bien diffusé à bord de la Station spatiale internationale. L'information a été confirmée au site Inverse (en anglais) par un responsable de la Nasa, mercredi 13 décembre. Robin Seemangal, journaliste spécialisé dans les vols spatiaux, avait lui aussi donné cette information, un peu plus tôt dans la journée.

I received confirmation from Disney and NASA sources that the crew aboard the International Space Station will be screening Star Wars: The Last Jedi.



"L'équipage pourra voir le film en orbite"

"L'équipage pourra voir [le film] en orbite, a précisé Dan Huot, chargé des relations publiques de l'agence spatiale américaine. Nous n'avons pas encore de date. Ils ont l'habitude d'obtenir les films en version numérique et de la jouer sur un ordinateur ou un projecteur standard qui se trouve à bord." Un vaisseau spatial Dragon de SpaceX doit justement décoller vendredi, ajoute le site Inverse, sans pouvoir assurer qu'une copie du film sera bien à bord.

Pas besoin, donc, de ticket pour l'espace. Il est assez commun pour les astronautes de regarder des films à bord de l'ISS. La filmothèque numérique contient plus de 500 titres, précise le site The Verge, qui publie même le catalogue (en anglais). On y retrouve déjà les sept premiers volets de Star Wars et de nombreux autres titres de science-fiction, comme Gravity, Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace ou encore la série des Alien. Espérons que la Station spatiale internationale ne connaisse pas le sort de l'Etoile noire.