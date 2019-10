La série "Star Wars Resistance" intègre pour la première fois un couple gay dans l'univers Star Wars

Dans la série diffusée sur Disney Channel, les deux extraterrestres masculins Orka et Flix sont en couple.

Orka et Flix sont deux aliens du dessin animé Star Wars Resistance, diffusé sur la chaîne Disney Channel depuis 2018. Les producteurs de la série, Justin Ridge, Athena Portillo et Brandon Auman ont confirmé dans le podcast Coffee with Kenobi [en anglais] que les deux personnages sont en couple : "Ils sont absolument un couple gay et nous sommes fiers de cela", avancent-ils.

Star Wars Resistance suit les aventures de Kazuda Xiono, un pilote de la Résistance qui combat le Premier Ordre. La série se situe entre les épisodes VI (Le Retour du Jedi) et VII (Le Réveil de la Force) de la saga Star Wars.

Jusqu'à maintenant, les producteurs de Star Wars n'avaient jamais porté à l'écran de couple ou de personnage homosexuel de façon explicite. Mais la sexualité de certains personnages avait été discutée. En 2018, un scénariste de Solo : A Star Wars Story, spin off consacré au personnage de Han Solo, avait révélé que Lando Calrissian pourrait être pansexuel (il est attiré par des personnes de n'importe quel sexe ou genre). Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker, avait également évoqué la possible homosexualité du célèbre Jedi. Des personnages homosexuels avaient été introduits dans des romans et jeux vidéo dérivés de l'univers de George Lucas.