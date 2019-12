Disney + va diffuser un jeu télévisé "Star Wars" en 2020

Après les séries télévisées et dessins animés, le jeu télévisé. La nouvelle plateforme de vidéo en ligne Disney+ va diffuser à partir de 2020 un jeu télévisé inspiré de Star Wars, nouvelle déclinaison de cet univers. Star Wars : Jedi Temple Challenge sera réservé aux enfants, qui pourront seuls participer à la compétition, a indiqué le site officiel dans un communiqué mardi 3 décembre.

L'émission sera animée par l'acteur Ahmed Best, vu sous les traits de Jar Jar Binks dans les épisodes 1, 2 et 3 de la saga cinématographique. Les épreuves se dérouleront dans trois endroits imaginaires créés pour l'occasion, une planète forestière, à bord d'un vaisseau Jedi et à l'intérieur d'un temple Jedi.

