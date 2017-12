"Ce n'est pas mon Luke Skywalker" : Mark Hamill confie ne pas aimer son personnage dans Star Wars 8

Si vous n'avez pas aimé le personnage de Luke Skywalker dans le dernier épisode de la saga Star Wars, sachez que vous n'êtes pas seul dans la galaxie. Mark Hamill, l'interprète du légendaire Jedi est d'accord. Dans une interview accordée au site internet espagnol SensaCiné le 15 décembre, l'acteur a détaillé ce qu'il reprochait à son personnage tel qu'il est présenté dans cet épisode réalisé par Rian Johnson. Un avis largement repris dans la presse américaine, vendredi 22 decembre.

"Luke ne dirait jamais ça"

Pour l'acteur, ce nouveau Luke Skywalker n'est pas cohérent avec la personnalité du personnage qu'il a développé dans les opus précédent. "Luke était tellement optimiste, plein d'espoir et d'énergie. Et là, il est vraiment au fond du trou, je ne m'y attendais vraiment pas", a-t-il dit dans cet entretien, traduit par Le Huffington Post.

Et l'acteur de raconter comment il a tenté de faire valoir son point de vue auprès du réalisateur : "'Les Jedi n'abandonnent pas (...) Donc sur ce point, nous avions des points de vue fondamentalement différents", a-t-il affirmé. Ainsi, jamais, il aurait pensé que son personnage puisse dire qu'il "est temps pour les Jedi de disparaître." "Luke ne dirait jamais ça, en tout cas, dans le Star Wars de George Lucas. Là, c'est la nouvelle génération de Star Wars. J'ai presque dû imaginer que c'était un nouveau personnage, peut-être que c'est Jake Skywalker. Mais ce n'est pas mon Luke Skywalker", a ajouté l'acteur.

"Ce n'est plus mon histoire désormais, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, et Rian [Johnson] avait besoin que je joue d'une certaine façon pour rendre la fin efficace (...) Je n'accepte toujours pas ce changement de direction de mon personnage, mais ce n'est qu'un film", a-t-il reconnu.