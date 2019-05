VIDEO. Pixar dévoile la bande-annonce très fun de "Onward"

Les studios Disney-Pixar ont publié, ce vendredi 31 juin, la bande-annonce de "Onward". Ce film, contant l'aventure de deux frères elfes, sortira le 4 mars 2020 en France.

Les studios Disney-Pixar font leur retour avec un nouveau film intitulé Onward (En avant, en français). Ce vendredi 31 juin, la firme hollywoodienne a dévoilé les premières images du film dans une bande-annonce inédite, publiée sur leurs réseaux sociaux.

On y découvre deux frères elfes vivant en banlieue, et qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans un monde où tout a évolué de manière étrange.

Un premier film original depuis Coco

Alors que le public se prépare pour la sortie prochaine de Toy Story 4, les studios d'animation Pixar ont donc annoncé Onward, leur première production originale en près de trois ans. En effet, depuis le film Coco, sorti en novembre 2017, les studios n'avaient produit que des suites de titres déjà existants (Cars 3 et Les Indestructibles 2).

Cette nouvelle production devrait arriver dans les salles françaises le 4 mars 2020, sous le titre En Avant. À la baguette, on retrouve Dan Scanlon (Monstres Academy). Les deux ados elfes seront doublés par Chris Pratt et Tom Holland, deux stars des Avengers. Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer interpréteront également des personnages dans le film.

Les premières images du film "En Avant", sortie prévue le 4 mars 2020. (DISNEY-PIXAR)

Le réalisateur Dan Scanlon a décrit ce nouveau film comme "un mélange de fantastique et de vie quotidienne, avec des elfes qui conduisent des vans des années 70". Bref, une nouvelle production qui promet un mélange d'humour et d'émotion, bien ancrée dans notre quotidien.