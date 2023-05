Une IA imagine ce que donnerait un Star Wars réalisé par Wes Anderson

Sur YouTube, une fausse bande-annonce créée par une intelligence artificielle imagine la sortie prochaine d'un nouveau Star Wars réalisé par Wes Anderson.

Jusqu'où iront les intelligences artificielles ? Sur YouTube, la chaîne Curious Refuge a partagé une fausse bande-annonce qui a fait rêver les cinéphiles. Le créateur de la vidéo, en description, précise tout de suite qu'il s'agit d'une fausse bande-annonce créée grâce à l'intelligence artificielle, "une bande-annonce fantaisie et visuellement époustouflante qui réinvente l'univers classique de Star Wars à travers l'objectif excentrique de Wes Anderson". Cela donne un film imaginaire, Galactic Menagerie (la ménagerie galactique), un mashup entre l'univers de la saga de Georges Lucas et celui du réalisateur de The Grand Budapest Hotel.

On y voit plusieurs codes de la saga Star Wars, les Stormtroopers, Dark Vador, R2D2 et autres droïdes, ou encore des vaisseaux plus ou moins bien réalisés. Du côté de l'univers de Wes Anderson, on retrouve son style très coloré avec des lignes droites et des effets de symétrie, et des retours réguliers à l'enfance, comme avec cet avion de papier qui apparaît au milieu de la bande-annonce après qu'une grosse voix de cinéma nous a fait l'inventaire des armes galactiques qu'on retrouverait dans le film.

Pour terminer, l'auteur de la vidéo grâce à son intelligence artificielle, a ajouté toute une palette de stars hollywoodienne. On retrouve Timothée Chalamet dans le rôle de Luke Skywalker, Scarlett Johansson joue princesse Leia, Han Solo est incarné par Edward Norton, Bill Murray est Obi-Wan Kenobi. Et côté obscur de la Force, on retrouve Jeff Goldblum en Empereur, Willem Dafoe en Grand Moff de l'Empire galactique. Et derrière le masque de Dark Vador, c'est Owen Wilson. Pendant la fausse bande-annonce on entend même à un moment la voix de Timothée Chalamet, reconstituée par l'intelligence artificielle. Même s'il y a plusieurs défauts visibles dans la vidéo, les internautes sont impressionnés par le résultat qui prouve une fois de plus que l'intelligence artificielle ne cesse d'évoluer.