"Un silence" : Emmanuelle Devos et Daniel Auteuil dans un film qui fait du bruit

Emmanuelle Devos et Daniel Auteuil n’ont jamais tourné ensemble. Quelle drôle d’idée. C’est chose faite dans Un silence qui sort mercredi 10 janvier. Film difficile et douloureux, Auteuil y interprète un célèbre avocat traîné devant les tribunaux par son fils. Après L’Économie du couple ou Les Intranquilles, Joachim Lafosse creuse la thématique sociétale qui traverse son cinéma.

Film muet parlant

Discrète, silencieuse et soumise, tout en retrait, Astrid voit son monde basculer quand son fils intente un procès à son père, avocat médiatique spécialisé dans les affaires de pédophilie. L'événement provoque un immense scandale en France, ouvrant leur foyer à tous les vents.

Si le sujet de Joachim Lafosse est bien la déconstruction du foyer familial, le motif à l'origine du drame est aussi important. Et c’est la grande force du film que de le mettre sous "silence" dans sa première partie, et de garder ce refoulement, ce déni, au centre du film. La longue introduction de l’intrigue expose des "échanges" entre Daniel Auteuil et Emmanuelle Devos, qui relèvent presque du cinéma muet : parlant pour un film sur l'absence de paroles. La puissante mise en abyme par la mise en scène et la direction d’acteurs accouchent de silences qui en disent long.

Frontal mais subtil

Le point de vue extérieur, observateur, presque entomologique de Lafosse rappelle Claude Sautet. Mais comme le réalisateur des Choses de la vie, il y puise beaucoup d’émotion. Le duo Auteuil-Devos fonctionne le mieux du monde. Ce n’est pas une "petite musique" que l'on entend, puisqu’elle est inédite. Les comédiens prennent à cœur leur rôle, dans leur investissement dramatique, mais aussi le traitement d’un fléau contemporain qui fait l’actualité.

On ne pourra réduire Un silence à son seul sujet, angle qui prévaut souvent dans l’appréciation des films, au détriment de leur forme. Fondé sur un scénario original, non une adaptation, Un silence joue d’une approche frontale de son sujet, mais subtile dans son développement, sa mise en scène et son interprétation, avec une comédienne et un comédien au sommet de leur art.

L'affiche de "Un silence" de Joachim Lafosse (2024). (LES FILMS DU LOSANGE)

La fiche

Genre : Drame

Réalisaeur : Joachim Lafosse

Acteurs : Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Jeanne Cherhal, Matthieu Galoux, Louise Chevillote

Pays : Belgique / France

Durée : 1h39

Sortie : 10 janvier 2024

Distributeur : les Films du Losange



Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Synopsis : Silencieuse depuis 25 ans, Astrid la femme d’un célèbre avocat, voit son équilibre familial s’effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice.