"Tromperie" : Arnaud Desplechin tente de donner chair aux mots de Philip Roth

Avec Denis Podalydès et Léa Seydoux, le réalisateur de "Roubaix, une lumière" revient à une veine plus littéraire de son cinéma.

(SHANNA BESSON - WHY NOT PRODUCTION)

Adaptation de Philip Roth, Tromperie sur les écrans mercredi 29 décembre, reflète l’intérêt que porte Arnaud Desplechin à l’écrivain américain. Entouré de Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grimberg et Emmanuelle Devos, le réalisateur donne la parole aux mots, mais ne réussit pas forcément à les incarner.

Denis Podalydès - Philip Roth ?

Ecrivain américain seul à Londres, Philip reçoit régulièrement chez lui sa maîtresse, comme lui mariée. L’auteur note souvent dans son carnet ce qu’elle lui dit pour alimenter son prochain livre. Il revoit ses autres maîtresses et son épouse, comme pour enquêter sur sa névrose volage, ses obsessions et l’écriture.

Denis Podalydès en écrivain américain au français châtié, à Londres dans les années 80, est un choix étonnant. Le sujet du film est universel (la fidélité, l'adultère, le sexe, l'amitié), mais le décalage entre les rôles et leurs acteurs, dont le talent n’est pas en cause, est un choix de mise en scène auquel on adhère ou pas.

Eviter le huis-clos

Pour contrebalancer les dialogues dominants du film, Desplechin varie les cadres : le bureau où l’écrivain reçoit sa "maîtresse anglaise", l’hôpital new-yorkais où Philip visite une "ex" atteinte d’un cancer, le domicile de sa femme, le bar où retrouve l’incontournable étudiante… Film de mots, Tromperie montre aussi la sensualité, mais comme une figure obligée, inhérente au sujet.

Denis Podalydès et Léa Seydoux dans "Tromperie" d'Arnaux Desplechin (2021). (SHANNA BESSON - WHY NOT PRODUCTION)

Autofiction, le genre repose sur la reconnaissance du public dans une expérience individuelle qui s'expose. Mais où est le cinéma ? Le texte s’apprécierait plus au théâtre, où une adaptation de l’Américain gagnerait peut-être en impact. L’émotion du film, si on en trouve dans ses ambiances froides, est littéraire, mais Desplechin n’est pas Bergman.

L'affiche de "Tromperie" d'Arnaux Desplechin (2021). (LE PACTE)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Arnaud Desplechin

Acteurs : Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos

Pays : France

Durée : 1h45

Sortie : 29 décembre 2021

Distributeur : Le Pacte



Synopsis : Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…