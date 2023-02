"Traces" : un thriller portugais étrange et original dénonce les traditions toxiques

Projeté au Festival de Cannes, le long métrage révèle en France le réalisateur Tiago Guedes, dans un film qui sort des sentiers battus, coécrit par Tiago Rodrigues, le nouveau directeur du Festival d'Avignon.

Ancré dans le passé lointain d'un rite païen, Traces invite à travers son intrigue criminelle à une réflexion sur la pérennité des instincts ancestraux sous le glacis de la civilisation et de la sociabilité. Sur les écrans mercredi 8 février, ce film illustre la vitalité d'un cinéma portugais dont on n'a que trop rarement des nouvelles.

Lors d'une fête de village aux réminiscences païennes, le jeune Leaucarno est grièvement blessé par trois de ses compagnons. Vingt-cinq ans plus tard, il en subit toujours les effets et vit en marginal. Lors de nouvelles festivités, un drame va faire remonter à la surface ce passé douloureux, avec des conséquences tragiques.

Premier des trois longs métrages de Tiago Guedes à être projeté en France, Traces révèle un auteur-réalisateur de premier plan. L'exigence du scénario, la richesse des personnages, l'atmosphère rurale de ce village reculé et la beauté des images participent d'un film à l'inquiétante étrangeté, aux limites du fantastique.

Regarder le passé en face



Le village est sous l'emprise d'un vent qui alimente des éoliennes électriques. Cette touche de modernité dans un environnement qui semble hors du temps, souligne la persistance du passé. Tiago Guedes s'interroge sur la continuelle violence qui anime les hommes, dans leur quête de pouvoir et d'asservissement des plus faibles. Ces derniers sont personnifiés par Leaucarno, devenu le fou du village, et dont la différence fait peur. De la peur naît la colère, et de la colère, la violence.

Tiago Guedes traite son sujet avec profondeur dans un film qui prend son temps. Il envoûte avec ses paysages bucoliques, privilégiant de beaux cadres fixes et des plans-séquences où domine une lumière tour à tour dorée ou froide. L'interprétation n'en est que plus valorisée, aboutissant à un bel équilibre entre le texte, les acteurs et la mise en scène. Dans son intrigue et son action, Traces dénonce le refus de regarder le passé en face, de l'analyser pour l'exorciser. Tiago Guedes en déduit une répétition inexorable des actes, faute de prendre conscience des leçons de l'histoire.

L'affiche de "Traces" de Tiago Guedes (2023). (ALFAMA FILMS)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Tiago Guedes

Acteurs : Nuno Lopes, Albano Jerónimo, Edgar Morais

Durée : 2h07

Sortie : 8 février 2023

Distributeur : Alfama Films

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Synopsis : Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage hérité d'une tradition païenne laisse des séquelles irréversibles au jeune Laureano, battu par trois autres adolescents. Vingt-cinq ans plus tard, Laureano vit toujours aux abords du village, en marge de la communauté et entouré de chiens errants. Les agresseurs, devenus maintenant des hommes, se retrouvent un soir pour célébrer la fête du village. A la nuit tombée, un événement fait remonter le passé à la surface et la tragédie s'installe.