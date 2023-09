"Toni en famille" : Camille Cottin fabuleuse dans la peau d'une mère courage à la croisée des chemins

Une mère quadra en quête de sens, cinq ados sous tension... Un portrait de famille aussi juste qu'émouvant signé par Nathan Ambrosioni, jeune réalisateur de 24 ans.



La maturité n'attend pas le nombre des années. Le réalisateur de Toni en famille, Nathan Ambrosioni, n'a que 24 ans. L'histoire d'Antonia, surnommée Toni, il l'a écrite quand il avait 20 ans, à une époque où il s'interrogeait sur son avenir, comme l'héroïne de son film. Le rôle de Toni, il l'a dessiné en pensant à Camille Cottin. Il n'avait alors à son actif que deux films d'horreur indépendants et un long métrage sorti en 2018, Les Drapeaux de papier , qui était déjà une histoire de famille.

Une mère débordée en plein questionnement

Comme son titre l'indique, la famille est au cœur du nouveau long métrage de Nathan Ambrosioni. Une famille nombreuse, composée par cinq adolescents jamais loin de l'ébullition, que Toni, 42 ans, élève seule. La première scène du film synthétise avec brio tout ce que la mère de famille doit gérer en termes d'egos, de complexes, de rivalités, d'angoisses, de susceptibilités... Rien n'est simple pour l'intrépide maman, pas même récupérer sa progéniture en voiture à la sortie des cours ! Alors, Toni navigue sans cesse entre trésors de diplomatie et coups de gueule. Quand ses enfants sont absents, elle s'occupe de la maison, du ménage, de la lessive, jour après jour.



Dans sa jeunesse, Toni a connu son heure de gloire grâce à un célèbre télécrochet, et elle a même enregistré un tube. Vingt années et cinq enfants plus tard, elle chante le soir dans un restaurant pour ramener quelques euros... Mais elle est épuisée. Alors que ses deux aînés sont sur le point de partir étudier loin de la maison, elle s'interroge sur son propre avenir et sur le sens de sa vie. En découvrant les nombreuses opportunités d'études qui s'offrent à ses enfants, elle se prend à rêver d'une formation universitaire pour elle-même. Elle se lance alors dans des recherches et des démarches.

Penser enfin à soi



Comment suivre ses aspirations personnelles quand on est mère solo en charge à temps plein d'une grande fratrie qui s'interroge, se découvre, et parfois souffre en secret ? Comment penser enfin à soi, écouter sa voix intérieure, alors que vos enfants vous reprochent sans cesse de ne pas entendre la leur ? Comment s'émanciper du carcan et de l'image de la mère au foyer entre deux âges, censée se dévouer corps et âme à sa famille ? Tel est le combat que Toni se décide à mener, quitte à susciter des réactions contrastées. "Je suis tellement fière d'être votre mère mais je ne peux pas être que ça. Il faut que je trouve un sens", clamera-t-elle auprès de ses ados.

Camille Cottin dans "Toni en famille" (2023) (CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / STUDIOCANAL / FRANCE 2 CINEMA)



À seulement 24 ans, le réalisateur Nathan Ambrosioni signe à la fois un poignant portrait de femme et un bouleversant tableau de famille, d'une justesse et d'une délicatesse saisissantes. Camille Cottin est prodigieuse en arbitre des tensions et querelles - dépeintes avec beaucoup de finesse - qui agitent le quotidien de la fratrie. Les jeunes acteurs, parmi lesquels Léa Lopez dans le rôle de la fille aînée de Toni, livrent également une formidable performance. Un petit bijou de sensibilité.

"Toni en famille" (2023), l'affiche du film (détail) (CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / STUDIOCANAL / FRANCE 2 CINEMA)



Genre : comédie dramatique

Réalisateur : Nathan Ambrosioni

Actrices et acteurs : Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria, Louise Labèque, Oscar Pauleau, Juliane Lepoureau, Catherine Mouchet...

Pays : France

Durée : 1h36

Sortie : 6 septembre 2023

Distributeur : StudioCanal



Synopsis : À 42 ans, Toni, de son vrai prénom Antonia, élève seule ses cinq enfants, un véritable travail à temps complet. Ex-vedette de télécrochet dans sa jeunesse, elle chante aussi le soir pour nourrir sa famille. Aujourd’hui, ses deux aînés s’apprêtent à partir à l’université. Toni s’interroge : que deviendra-t-elle quand tous ses enfants auront quitté le nid familial ? Lui est-il encore possible de se réinventer ?