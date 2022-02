"The Batman" : Robert Pattinson reprend le rôle du "Dark Knight" dans un film des plus sombres

(WARNER BROS ENTERTAINMENT INC. All Rights Reserved.)

Après les deux derniers épisodes du reboot de La Planète des singes, un beau film de vampire (Laisse-moi entrer) et enfin Cloverfield, Matt Reeves ressuscite The Batman, sur les écrans mercredi 2 mars. Une persévérance fructueuse dans le fantastique, comme le confirme ce nouvel épisode de la saga du Dark Knight, plus sombre que jamais, interprété par Robert Pattinson dans le rôle-titre, aux côtés de Zoë Kravitz en Catwoman, Colin Farrell en Pingouin, Paul Dano et John Turturro.

Electron libre

Après deux ans passés à endosser le costume de Batman pour éradiquer la criminalité de Gotham City, Bruce Wayne est plus seul que jamais. La police lui reproche de marcher sur ses plates bandes, et il est la cible de la pègre qui veut l’abattre. Le milliardaire justicier est aujourd’hui provoqué par un tueur qui décime l’élite de la ville, accusée de corruption. Sur sa route, Batman rencontre une autre justicière, Catwoman, qui veut venger une amie assassinée, et il se frotte au Pingouin, cadre de la pègre, avant d’affronter The Riddler, le mystérieux pourfendeur d’une ville gangrénée.

Dans sa trilogie du Dark Knight, Christopher Nolan faisait le portrait d’un initié aux arts du combat individuel, auxquels il prêtait des outils technologiques grâce à sa fortune pour combattre la pègre. Si Batman, selon Nolan, était solitaire, celui de Matt Reeves l’est plus encore. Au-delà de la police qu’il s’est mis à dos, les habitants de Gotham, eux-mêmes, se plaignent de cet électron libre dont chacune des interventions fait des dégâts, alors qu’il ne pense qu’à les protéger. L’ennemi vient de partout, comme s’il voulait les défendre malgré eux.

Réalisme

Cette vengeance individuelle, née du traumatisme du meurtre de ses parents commis sous ses yeux, prend une autre tournure sous le nouvel éclairage qu'en donne Matt Reeves. Nouvelle donne également dans ses relations, plus intimes, avec Catwoman, jusqu’ici ambigües. Cette fragilité humanise le justicier en lui prêtant plus de sentiments et de doutes, une introspection qui enrichit la simple figure vengeresse et monolithique du personnage. On n'échappe pas évidemment aux bagarres et poursuites obligées, dirigées avec brio, mais le meilleur du film est ailleurs.

Ce réalisme dans la personnification du héros déteint sur l’ensemble du film. Gotham, alter ego de New York, est désigné comme tel, puisque l’on reconnaît Broadway. On est loin de la ville gothique des films de 1989 et 1992 de Tim Burton, qu’avait déjà assagi Christopher Nolan. Les accessoires sont également moins customisés et les personnages moins grimés. Les ténèbres sont par contre une constante. Gotham est une ville nocturne toujours pluvieuse, désenchantée. Son image recoupe la tendance "dark" qu’ont pris les films de superhéros, Marvel ou DC, depuis une dizaine d’années. Matt Reeves n'y déroge pas, mais parvient à donner de nouvelles couleurs au "Chevalier noir", en creusant le personnage, sans jamais toutefois négliger l’action.

L'affiche de "The Batman" de Matt Reeves (2022). (WARNER BROS. FRANCE)

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateur : Matt Reeves

Acteurs : Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, peter Sarsgaard, Andy Serkis

Durée : 2h55

Pays : Etats-Unis

Sortie : 2 mars 2022

Distributeur : Warner Bros. France



Synopsis : Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.