"The Batman", "Notre-Dame brûle", "Simone, le voyage du siècle", "Avatar 2" : les 22 films les plus attendus de l'année 2022

Chamboulé depuis deux ans dans tous les pays du monde en raison de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions qui en ont découlé, le cinéma retrouve peu à peu des couleurs. Ce début d'année est notamment marqué par le nouveau record du film Spider-Man : No Way Home, devenu le premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial depuis le début de l'épidémie. Tous les espoirs sont donc permis pour 2022, qui promet d'être riche en sorties en tous genres : les blockbusters seront à la fête - avec notamment les "suites de suites" de Jurassic World et des Animaux Fantastiques - tout comme les super-héros, avec les retours de Batman, Doctor Strange ou encore Thor. Mais le cinéma français ne restera pas sur la touche, avec le troisième volet de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ou encore le drame retraçant l'incendie de Notre-Dame signé Jean-Jacques Annaud. Découvrez notre sélection - forcément non exhaustive - des films les plus attendus cette année, par ordre chronologique de sortie en salle.

1 Nightmare Alley

Dernier-né du réalisateur Guillermo Del Toro, ce film noir plonge au cœur des années 40. Stanton Carlisle (Bradley Cooper) rencontre une foire itinérante et se lie d’amitié avec une voyante (Toni Collette) et son mari, ancien mentaliste-star, incarné par David Strathairn. De ces derniers, il apprend toutes les ficelles du métier et veut les utiliser pour arnaquer la richesse new-yorkaise. Un objectif qui apporte son lot de dangers pour Stanton, d’autant plus lorsque son chemin croise celui d’une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett), qui pourrait devenir sa plus redoutable adversaire.

"Nightmare Alley", le 19 janvier.

2 Qu'est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Les Verneuil fêtent leurs 40 ans de mariage, pour cette occasion toute la famille se réunit pour une fête surprise dans la maison de Chinon. Les gendres sont conviés ainsi que leur famille respective, un mélange culturel qui devrait faire des étincelles. Ce troisième volet de la comédie avec notamment Christian Clavier et Chantal Lauby promet d'ores et déjà quelques répliques cultes et de bons moments de rigolade, dans la lignée des deux premiers films à succès sortis en 2014 et 2019.

"Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?", le 2 février.

3 Uncharted

La célèbre série de jeu vidéo Uncharted a enfin son adaptation sur grand écran. Nathan Drake (Tom Holland) part à la recherche du plus grand trésor du monde accompagné de son mentor et escroc : Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Une quête qui permettrait à Nathan, de retrouver son frère disparu mystérieusement, il y a plusieurs années. Ce film qui suivra les aventures de l'interprête du dernier Spider-Man s'annonce explosif et parsemé de cascades, dans la veine de l’univers du jeu vidéo.

"Uncharted", 16 février.

4 Simone, le voyage du siècle

Le réalisateur Olivier Dahan, après les biopics sur Piaf et la Princesse de Monaco (La Môme, Grace de Monaco), signe un portrait intimiste de Simone Veil. Incarnée par une Elsa Zylberstein méconnaissable, ce film retrace la vie de la célèbre femme politique et ses combats telle que la dépénalisation de l’IVG en 1975. Mais aussi sa vie personnelle, marquée par une déportation à Auschwitz et la perte dans ses parents et son frère dans les camps.

"Simone, le voyage du siècle", le 23 février.

Elsa Zylberstein, dans le rôle célèbre femme politique Simone Veil. (WARNER BROS. FRANCE)

5 The Batman

Cette nouvelle adaptation des aventures du justicier de Gotham est très attendue par les fans de DC Comics. Dans une version plus sombre et violente que les précédents films, Robert Pattinson incarnera un homme chauve-souris en quête de vengeance et de réponses. Il devra résoudre les énigmes laissées par l’Homme Mystère (Paul Dano), mystérieusement liés au destin tragique de sa famille. Le héros partagera l'affiche avec Zoë Kravitz dans la peau de Catwoman et Colin Farrell dans le rôle du Pingouin. L'univers DC Comics comptera deux films supplémentaires pour 2022, The Flash en novembre et Aquaman 2, prévu pour le mois de décembre.

"The Batman", le 2 mars.

6 Notre-Dame brûle

Le réalisateur Jean-Jacques Annaud (Sept ans au Tibet, Le Nom de la Rose) revient sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu en 2019. Le réalisateur retrace heure par heure le travail des pompiers, policiers et architectes qui ont permis d’arracher une partie de l’édifice des flammes. Les premières images sont époustouflantes et promettent une immersion au cœur du brasier.

"Notre-Dame Brûle", le 16 mars au cinéma.

7 Cyrano

Après Orgueil et Préjugés et Anna Karenine, le réalisateur Joe Wright adapte l’œuvre d’Edmond Rostand en comédie musicale. Le triangle amoureux du récit originel reste la même : Cyrano incarné par Peter Dinklage, est amoureux de la belle Roxanne. En raison de son apparence, il estime qu’elle ne l’aimera jamais en retour. Cyrano décide d’aider Christian, l’un des prétendants de la jeune femme, à écrire des lettres d’amour pour la séduire.

"Cyrano", le 23 mars.

8 En corps

Le réalisateur de l’Auberge espagnole Cédric Klapisch s’attaque à la danse. En corps est l’histoire d’Élise, une danseuse classique prometteuse, contrainte d’arrêter sa carrière après une blessure. Mais en s’ouvrant aux autres disciplines, elle renaît grâce à la danse contemporaine. Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris, tient ici son premier rôle au cinéma en incarnant Élise, elle sera entourée de Pio Marmaï et François Civil.

"En corps", le 30 mars en salle.

9 Les Animaux Fantastiques 3

Dans ce troisième volet très attendu, l’intrigue sera davantage centrée sur la jeunesse d’Albus Dumbledore, incarné par Jude Law et son affrontement avec le maléfique sorcier Grindelwald. L’acteur Johnny Depp laisse la place à Mads Mikkelsen, dans le rôle du “grand méchant”, après avoir été écarté de la franchise en raison de ses déboires judiciaires. La fine équipe des précédents opus sera elle aussi de la partie, Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) et ses fidèles acolytes, Porpentina (Katherine Waterston), le moldu Jacob (Dan Fogler), sans oublier le torturé Credense (Ezra Miller).

"Les Animaux Fantastiques 3 : les secrets de Dumbledore", le 13 avril.

10 Doctor Strange 2

Quelques mois après la sortie du film centré sur Morbius, l'année Marvel se poursuit avec un nouveau chapitre consacré au Doctor Strange. Le super-héros incarné par Benedict Cumberbatch doit rétablir le multivers, qu'il a lui-même chamboulé dans le dernier Spider-Man. Il pourra compter sur l’aide de Wanda, la sorcière rouge (Elizabeth Olsen) pour l’aider dans cette tâche mais devront combattre ensemble un ennemi inattendu : le double maléfique de Strange.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", le 4 mai.

11 The Northman

Au cœur des contrées vikings du Xe siècle, The Northman conte l’histoire d’une vengeance sanglante. Le jeune Amieth, fils du roi viking Horvendill (Ethan Hawke) et de la reine Gudrun (Nicole Kidman) voit sa famille se faire massacrer par son oncle assoiffé de pouvoir. Exilé, l’héritier revient sur ses terres des années plus tard pour venger sa famille. Ce film de plus de deux heures dévoile dans sa première bande d’annonce un univers sombre et mystique. On notera la participation de la chanteuse Björk dans le rôle de la sorcière et l’actrice Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame, Last night in Soho) dans un rôle encore inconnu pour le moment.

"The Northman", le 18 mai au cinéma.

12 Top Gun : Maverick

Trente-six ans après le premier volet, Pete “Maverick" Mitchell reprend du service. Le meilleur pilote de chasse de la Marine est en charge d’une mission à haut-risque et aura sous sa responsabilité la formation de jeunes pilotes de l’école Top Gun. Le premier film sorti en 1986 est devenu culte, il a propulsé la carrière de Tom Cruise, grâce à son rôle de l’intrépide pilote. Les premières images promettent de la voltige aérienne poussée à l’extrême et des scènes d’actions mémorables.

"Top Gun : Maverick", le 25 mai.

13 Jurassic World 3

Si l’intrigue du troisième opus de Jurrassic Word n’a pas encore été dévoilée, les spectateurs peuvent déjà découvrir l’un des nouveaux dinosaures du film. Dans une bande d’annonce longue de cinq minutes déboule une créature tout droit sortie du jurassique pour semer la pagaille dans un drive-in. Owen Grady (Chris Pratt) s’efforce d’arrêter l’animal du haut d’un hélicoptère, en vain. L’actrice Bryce Dallas Howard sera de retour dans le rôle de Claire, ainsi que Jeff Goldblum, dans la peau du Docteur Malcom.

"Jurassic World : le monde d'après", le 8 juin.

14 Buzz l’éclair

Découvert sous la forme d'une figurine dans la saga Toy Story, Disney dévoile l'histoire de l’homme derrière le jouet. Les spectateurs découvriront les exploits du ranger Buzz l'éclair dans l'espace et ses aventures pleines de rebondissements. Dans la version originale, un autre héros prête sa voix au personnage : Chris Evans alias le célèbre Captain America de Marvel.

"Buzz l’éclair", le 22 juin.

15 Elvis

Le “roi du rock and roll” sera à l'honneur cette année. Baz Luhrmann à qui l’on doit le flamboyant Moulin Rouge !, ou encore Gatsby le Magnifique s’attaque à la vie du célèbre chanteur Elvis Presley et sa relation mouvementée avec son manager, le colonel Tom Parker. Austin Bulter (Once Upon a Time in Hollywood, Les Chroniques de Shannara) incarnera “le King” et Tom Hanks son manager.

"Elvis", le 22 juin

16 Thor 4 : Love and Thunder

Il y a du nouveau dans l’univers du dieu du tonnerre. Cette fois-ci, c’est Jane Foster (Natalie Portman), l’ancienne compagne de Thor, qui reprend le marteau de ce dernier. Devenue une divinité, elle combattra Gorr, le dieu-boucher incarné par Christian Bale qui souhaite anéantir tous les dieux. Ce nouvel opus rassemblera Chris Hemsworth, l’interprète de Thor, l’équipage des Gardiens de la Galaxie, Tessa Thompson dans son rôle de Valkyrie et Matt Damon, incarnant Loki. Ce film Marvel ne sera pas le dernier de l'année : la suite de Black Panther, Wakanda Forever est attendue pour le 9 novembre.

"Thor 4 : Love and Thunder", le 13 juillet.

17 Mission Impossible 7

Le célèbre espion Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise revient pour de nouvelles aventures explosives, dans un septième opus. Réalisé par Christopher McQuarrie, à qui l’on doit trois films de la saga (Fallout, Protocole Fantôme, Rogue Nation), Mission Impossible 7 devrait ravir les fans qui patientent depuis un an. La sortie du film initialement prévue en 2021 a été repoussé à plusieurs reprises, compte tenu de la crise sanitaire.

"Mission Impossible 7", le 28 septembre.

18 Le visiteur du futur

Le visiteur du futur est à l’origine une web-série française créée par François Descraques en 2009, avec un tout petit budget. Depuis la série a pris de l’ampleur grâce à une communauté de fidèles fans et compte quatre saisons, des bandes dessinées et aujourd’hui un film. L‘héroïne Alice est opposée à la construction d’une centrale nucléaire initiée par son père. Un étrange visiteur apparaît et l’emmène en 2555, dans un monde dévasté par l’explosion de cette centrale. Pour empêcher cette catastrophe, Alice doit changer le passé tout en échappant à la police du futur qui s’oppose à toutes modifications du temps. On retrouvera les acteurs emblématiques de la web-série, Raph’ (Raphaël Descraques), le visiteur (Florent Dorin) et bien d’autres...

"Le visiteur du futur", le 12 octobre.

La première image dévoilée de l'adaptation sur grand écran du "Visiteur du futur" (Pyramide productions)

19 Spider-Man : Across the Spiderverse

Miles Morales, héros du film d’animation oscarisé en 2018 Spider-Man : New génération revient dans une nouvelle aventure en deux parties. Plusieurs années se sont passées depuis le premier volet, Miles est maintenant à l'université, il retrouve Gwen Stacy pour affronter un dangereux ennemi à travers le multivers.

"Spider-Man : Across the Spiderverse Part One", le 12 octobre

20 Avatar 2

Avatar, le film évènement de James Cameron sortie en 2009 revient enfin en salle pour un deuxième chapitre. On retrouve Jake Sully et Neytiri dix ans plus tard. Ils sont devenus parents et vivent en paix dans la forêt. Mais leur vie est chamboulée par le retour des Hommes qui détruisent leur habitat. La famille fuit vers les côtes pour trouver de l’aide, mais il faudra pour cela convaincre le clan local. Ce nouveau volet devrait se dérouler en majeure partie dans un milieu aquatique, une nouvelle facette de Pandora à découvrir dans les salles obscures, en décembre prochain.

"Avatar 2", le 14 décembre au cinéma.

Concept art utilisé pour la création de l'univers d'"Avatar 2" (THE WALT DISNEY COMPANY)

21 Crime of the future

C’est le grand retour du réalisateur David Cronenberg, après huit ans d'absence. Pour son nouveau projet, il s’entoure d’un casting 5 étoiles : Léa Seydoux, Kristen Stewart et son acteur fétiche, Viggo Mortensen. Crime of the future se déroule dans un futur proche, où les humains sont capables de se métamorphoser. Saul, le héros, a développé cette capacité en accéléré, lui permettant de faire apparaître des nouveaux organes dans son corps. Il a transformé cette particularité en spectacle, en orchestrant le retrait de ses organes sous forme de show, avec son acolyte Caprice.

"Crime of the future", prévu courant 2022

22 You won’t be alone

Dans un village isolé au cœur du 19e siècle, une petite fille est enlevée par un ancien esprit et transformée en sorcière. Quelques années plus tard, elle tue par accident une femme dont elle prend la forme pour se rapprocher des humains. Une curiosité avide, qui l’a pousse à multiplier les victimes pour continuer ses métamorphoses. L’actrice Noomi Rapace incarnera l’un des visages de la sorcière dans ce film fantastique et d’épouvante. La sortie américaine est prévue le 1er avril, courant 2022 pour la France.

"You won’t be alone", courant 2022