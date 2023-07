"Rendez-vous à Tokyo" : une histoire d'amour à rebours dans le Japon d'aujourd'hui

"Rendez-vous à Tokyo" nous embarque dans une histoire d'amour entre deux jeunes tokyoïtes, racontée dans un scénario brouillant les repères temporels.

Rendez-vous à Tokyo, du réalisateur japonais Daigo Matsui, raconte une histoire d'amour dans une construction inversée. Une manière originale de scruter ce sentiment insaisissable qu'est l'amour. La date de sortie en France, 26 juillet, n'a pas été choisie au hasard.

Tout est bien qui finit mal, et c'est par là que commence le film. Pourtant tout avait bien commencé, mais ça, on ne l'apprendra qu'à la fin. L'histoire démarre un 26 juillet. Teruo (Sosuke Ikematsu) est seul pour fêter son anniversaire. C'est le premier temps du film, et chronologiquement le dernier. Teruo, éclairagiste et ancien danseur professionnel et Yo (Sairi Ito), conductrice de Taxi, sont séparés.

En partant de la fin, le film se déroule en sept tableaux. On apprendra au fil de ce récit à rebours que Teruo et Yo se sont rencontrés six ans plus tôt, un 26 juillet, et qu'ils ont vécu un grand amour. On les retrouvera à cette même date sept fois. Entre-temps il y aura eu le Covid, des moments d'euphorie et aussi de la mélancolie, et un pied cassé marquant la fin de la carrière de danseur de Teruo.

S'aimeront-ils pour toujours, se marieront-ils, auront-ils beaucoup d'enfants ? Mille fois ressassé, le thème de la rencontre amoureuse est ici d'emblée débarrassé de la tension qui pèse habituellement sur l'issue d'une idylle. Le réalisateur s'affranchit de la chronologie pour livrer un scénario qui commence par la fin, puis finit par ressembler à un puzzle à reconstituer, comme si le passé et le futur se dissolvaient dans le temps présent.

Le film explore ainsi les moments clés, comme la rencontre, la déclaration, la séparation, mais aussi les petits riens qui jalonnent la vie des amoureux, et qui composent cette alchimie singulière rendant chaque histoire d'amour unique. À la tête d'une troupe de théâtre, Daigo Matsui évoque aussi dans ce film la période du Covid, si compliquée pour le spectacle vivant et plus largement pour toute la population.

Sosuke Ikematsu et Sairi Ito dans "Rendez-vous à Tokyo", de Daigo Matsui, sortie en France le 26 juillet (JUST REMEMBERING FILM PARTNERS)

Le réalisateur japonais explore la complexité, le caractère précieux et fragile du sentiment amoureux à travers une mise en scène qui joue les répétitions et les contrastes (jour/nuit, intérieur/extérieur, joie/mélancolie). Une unité de lieux, avec des décors qui changent, ou la focalisation sur un motif (le gâteau d'anniversaire)... Tous ces petits détails nous donnent indirectement des indications sur l'évolution de la relation des deux amoureux.

La question des mystères de l'amour est également creusée en second plan, avec les personnages secondaires. "C’est un miracle d’avoir quelqu’un à attendre" souffle l'homme seul assis sur un banc du parc traversé par les deux protagonistes pendant toutes ces années, qui attend chaque jour le retour de son épouse disparue.

Sairi Ito et Masatoshi Nagase dans "Rendez-vous à Tokyo", de Daigo Matsui (JUST REMEMBERING FILM PARTNERS)

Fait de petites touches, dans un rythme très lent (un peu trop lent parfois) Rendez-vous à Tokyo est un film d'atmosphère qui pose plus de questions qu'il n'en résout, laissant des espaces vacants propices à l'interprétation, et à la rêverie. Les deux comédiens offrent une chorégraphie parfaitement synchronisée et pleine de grâce. Sari Ito, son physique de conte de fées, sa voix cassée, son jeu presque clownesque, compose une figure quasi fellinienne.

Parsemé de clins d'œil à Night of Earth de Jarmusch, ce premier film de Daigo Matsui à sortir en France a reçu le prix du public au Festival international du film de Tokyo en 2022 "pour sa délicieuse exploration de deux jeunes adultes à Tokyo. Sosuke Ikematsu et Sairi Itô, qui les interprètent dans une alchimie parfaite, sont tout simplement magnifiques !", a salué Isabelle Huppert, sa présidente.

Affiche du film "Rendez-vous à Tokyo", de Daigo Matsui, sortie en France le 26 juillet (JUST REMEMBERING FILM PARTNERS)

La Fiche

Genre : Romance, Drame

Réalisateur : Daigo Matsui

Acteurs : Sosuke Ikematsu, Sairi Itoh, Ryô Narita

Pays : Japon

Durée : 1h 55min

Sortie : 26 juillet 2023

Distributeur : Art House

Synopsis : Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas… C’est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. Sept rendez-vous entre un danseur professionnel et une conductrice de taxi dans le Tokyo d’aujourd’hui.