Rassembler les générations, étendre l'empire Nintendo : quels enjeux pour "Super Mario Bros le film", l'adaptation du héros de jeux vidéo au cinéma ?

Alors que la superstar Mario accompagne les fans de Nintendo sur console depuis 38 ans, le célèbre plombier et ses compères débarquent le 5 avril prochain en salle pour une première aventure en film d’animation. Quels sont les enjeux de l’arrivée au cinéma de la figure la plus emblématique du jeu vidéo ?

Personnage iconique de quelque 200 jeux Nintendo de différents genres, Mario est aujourd’hui la mascotte moustachue de l’une des franchises vidéoludiques les plus appréciées et vendues de tous les temps. Même si la bande-annonce diffusée lors du Super Bowl replace Mario au cœur de son travail de plombier, c’est surtout son statut de héros de jeu vidéo (le plus populaire des Français devant Pikachu) qui sera au centre du long-métrage d’animation Super Mario Bros le film au cinéma le 5 avril prochain.

Dans le film supervisé par le créateur du personnage, Shigeru Miyamoto, Mario voyage à travers le Royaume Champignon avec la princesse Peach et Toad pour retrouver son frère, Luigi et pour sauver le monde d'un impitoyable Koopa cracheur de feu nommé Bowser.

L'exportation d’un univers vidéoludique aussi riche sur grand écran demande un équilibre précis : un juste dosage entre adaptation des codes, respect du matériau d’origine et nouveautés. Les nombreux ratés du genre ces dernières années (comme le film Assassin’s Creed, sorti en 2016), montrent à quel point l’exercice est délicat. Mario s’était lui-même pris les pieds dans le tapis avec un premier film en live action en 1993, énorme échec critique et public au box-office.

Derrière le nouveau long métrage produit par Illumination Studio se dessine ainsi la volonté d’effacer les stigmates laissés par l’unique apparition des frères en rouge et vert au cinéma il y a pile 30 ans, mais également celle de fédérer dans les salles obscures petits et grands. Super Mario Bros le film est aussi l'occasion pour Nintendo d’élargir et densifier “l’empire Mario”, déjà ultra présent sur la scène du jeu vidéo, mais aussi sur celle des jeux de société, des produits dérivés en tout genre, et même sur le marché des parcs d’attraction (des "lands" Super Mario ont récemment ouvert dans les parcs Universal Studios à Osaka et à Los Angeles).

Célébrer l’ancien, faire de la place au nouveau

"Mario c'est la superstar incontestée du jeu vidéo depuis 35 ans, la figure la plus emblématique, confirmait Florent Gorges, directeur des éditions Omaké Books et auteur de la série de livres L'histoire de Nintendo, dans une interview à franceinfo. Naturellement, après une importante vague d’adaptations de jeux vidéo au cinéma - notamment le diptyque mettant en scène le principal concurrent de Mario, Sonic - la firme japonaise se devait de frapper un grand coup. Après la révélation des bandes annonces de Super Mario Bros le film, les fans semblent particulièrement enthousiastes. Nombreuses sont les références aux différents jeux de la franchise, design et patte graphique alléchants... L'événement cinématographique semble refléter la stratégie de conquête de Nintendo : rassembler anciennes et nouvelles générations de joueurs, fans de la première heure et non-initiés, dans une nouvelle formule de Mario "clé en mains", cette fois-ci en salle plutôt que dans nos salons.

Peach et Mario devant des éléments emblématiques du jeu. Parmi les enjeux du film, arriver à transcrire un univers linéaire en 3D. (Nintendo)

Des premiers jeux en 2D jusqu’aux plus récents en "monde ouvert", la franchise en rouge et bleu garde la volonté de séduire à la fois les jeunes fans et leurs parents. Culture de la nostalgie, photographie pop et rutilante et multitudes de références seront donc au rendez-vous pour cette adaptation au cinéma, afin de tenter d’abolir les frontières entre anciennes et nouvelles générations de spectateurs.

Faire oublier l'échec de 1993

Passer des mains des gamers aux yeux du grand public n’est pas chose aisée. Mise en route timidement dans les années 90, la machine à développer des films tirés de jeux vidéo a pourtant largement accéléré ces dernières années. Depuis 2018, en moyenne deux films en prises de vues réelles par an, comme en 2022 (Uncharted, Sonic 2) mettent en scène des univers vidéoludiques. Une augmentation notable stimulée par des entrées importantes, les curieux étant au rendez-vous en salle pour constater par eux-mêmes de la bonne transposition (ou pas) d’un monde imaginaire à un autre.

Les affiches d'"Uncharted" et "Sonic 2", deux films tirés de jeux vidéo sortis en 2022. Leurs visuels partagent les mêmes codes et la même disposition des personnages. (Sony / Sega)

Dans ce contexte, le choix du film d’animation permettrait à la petite troupe du Royaume Champignon de coller au plus près aux designs originaux. La prise de vue réelle demande des effets spéciaux très travaillés, l’animation, elle, représente chaque bloc, chaque circuit de kart, chaque item magique dans ses détails les plus subtils. Face à l’injonction de plaire au plus grand nombre, Nintendo a préféré jouer la carte de la fidélité à celle de l’interprétation. Choix cohérent lorsque l’on sait que l’entreprise avait été ébranlée par l'échec du film en prises de vues réelles sorti en 1993.

Réputée pour son extrême prudence, la firme de Kyoto aura donc attendu 30 ans avant de retenter l'aventure au cinéma. C'est au studio américain Illumination, fort du succès de la licence Moi, moche et méchant et de la saga des Minions, que Nintendo a confié son nouveau destin cinématographique. En misant à fond sur les cartes de l'animation, de l'humour mais aussi du merchandising.

Une mine d'or sur le plan marketing

Car si les inconditionnels du moustachu à salopette trépignent à l'idée de découvrir le film, le service marketing de Nintendo n'a pas attendu la sortie du film pour turbiner sur les produits dérivés. En plus d’un clip réalisé avec le casting vocal du long-métrage et d'une impressionnante campagne de communication partout dans le monde (voir le tweet ci-dessous avec cette photo prise à Paris), des partenariats ont été conclus avec la marque de vêtements Uniqlo ou encore celle de cosmétique Lush. Des bonbons spéciaux à l'effigie des éléments emblématiques de l'univers Mario sortiront même pour l'occasion en collaboration avec Haribo. Une couverture assez unique pour un film d'animation, preuve supplémentaire de l’importance que revêt pour Nintendo la sortie de Super Mario Bros le film.

"Mario, c'est une super rente pour Nintendo. Cette capacité à se décliner à l'infini lui donne une puissance commerciale énorme, analyse Florent Gorges. Et il sera toujours aussi populaire dans 35 ans si Nintendo trouve le moyen de renouveler sans arrêt l'intérêt du public”. Le plombier créé par Shigeru Miyamoto en 1981 se retrouve donc embarqué dans une épopée qui pourrait bien, à sa manière, conquérir un territoire qui n’était pas encore estampillé “Big N”. Quant à savoir s'il sera le premier d'une longue série, tout dépendra du succès en salle de ce voyage d'une heure et demie au Royaume Champignon, prévu pour mercredi 5 avril.