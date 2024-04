Que vaut "Challengers" de Luca Guadagnino avec Zendaya en rôle-titre ?

Entre match de tennis sans fin et exaltation des cœurs, le réalisateur de "Call Me by Your Name" nous conte l'histoire d'un triangle amoureux divertissant, mais prévisible, incarné par un trio d'acteurs convaincant.

Entre Call Me by Your Name, devenu rapidement un classique du cinéma queer, un remake de Suspiria qui n'a pas su convaincre et une romance qui n'a pas fait l'unanimité (Bones and All), Luca Guadagnino propose cette fois-ci Challengers (sortie prévue le 24 avril) pour signer son retour, dans lequel il essaye de casser les codes des films de sport.

Dans ce film, Zendaya – après avoir été Chani dans le Dune de Denis Villeneuve –, incarne Tashi, une ancienne joueuse de tennis professionnelle dont la carrière sur le court a pris fin à la suite d'une blessure. Elle est devenue coach et manager sportive. Son seul client est son mari Art (interprété par Mike Faist, connu pour son rôle dans West Side Story).

Art a réussi à devenir une figure de proue du tennis masculin, en grande partie grâce aux conseils de Tashi. Mais le champion est en perte de vitesse, sa tentative de comeback devra se faire par une victoire face à son ancien meilleur ami, Patrick (interprété par Josh O'Connor, connu pour son rôle du prince Charles dans la série Netflix The Crown) qui n'est autre que l'ex de Tashi. Deux garçons, une fille, trois possibilités donc. Ainsi, Luca Guadagnino nous dessine un triangle amoureux dysfonctionnel, qui durera 13 ans.

Patrick, Art et Tashi jouent chacun un rôle bien déterminé dans l'histoire de ce trio : l'un est le cliché du séducteur, le second est prêt à tout faire pour être aimé et la troisième est une jeune femme ambitieuse qui a vu son destin tout tracé se briser en l'espace de quelques secondes.

Un triangle amoureux toxique convaincant

Sous l'arbitrage de Luca Guadagnino, ces trois personnages, incarnés avec conviction par un trio d'acteurs représentant la nouvelle génération de Hollywood, vont se retrouver plongés dans un triangle amoureux. Dans le film, Tashi joue avec les attentes de ses deux prétendants avec malice, mais sans pour autant tomber dans le stéréotype de la femme briseuse d'amitié.

Plus que le désir sexuel et la promesse de scènes sulfureuses, le réalisateur nous plonge dans l'étude des relations toxiques. Patrick et Art se sont engagés sur un chemin serpentueux guidé par la compétition et leurs ego respectifs pendant plusieurs années, treize ans plus précisément. C'est au spectateur de tourner la tête à droite et à gauche pour observer les coups qui s'enchaînent. Ces coups qui sont une métaphore des jeux de pouvoir entre Tashi et ses deux amants, mais surtout une métaphore du désir.

Le tennis, une métaphore du désir

Les fans de films sportifs risquent de rester sur leur faim. En effet, le tennis n'est ici la toile de fond de plusieurs duels de séduction et d'ego. De nombreux parallèles sont faits entre le sport et les stratagèmes des deux jeunes hommes pour gagner le cœur de Tashi. Le tennis est ici une métaphore du désir. Un désir, également personnifié par Tashi, qui exerce un pouvoir considérable sur les décisions de chacun des deux anciens meilleurs amis.

Challengers offre un échange de balles de plus de deux heures. Le rythme du film est ralenti par plusieurs flash-back qui accompagnent l'intrigue du film. Intrigue qui, même si elle est divertissante, reste prévisible et n'approfondit pas vraiment les enjeux. Néanmoins, la toute dernière partie du film apporte quelques bonnes idées de suspens et de dénouement entre les personnages. Mais le récit, dans son entièreté, reste long.

L'affiche du film "Challengers" de Luca Guadagnino, qui sort le 24 avril 2024. (METRO GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. / COPYRIGHT 2023)

La fiche

Genre : Drame, Romance

Réalisateur : Luca Guadagnino

Acteurs : Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist

Pays : États-Unis

Durée : 2h11

Sortie : 24 avril 2024

Synopsis : Durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leurs chemins se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface.