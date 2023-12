"Priscilla" : Sofia Coppola s'éprend de la femme d’Elvis Presley dans un biopic captivant

Neuvième long métrage de Sofia Coppola depuis Virgin Suicide en 1999, Priscilla, qui sort mercredi 3 janvier, a tout de la réalisatrice. Par son sujet - l’histoire de la seule épouse d'Elvis Presley - et dans la forme, d’une précision et d'une délicatesse toutes féminines. L'actrice Cailee Spaeny qui l'interprète a remporté le Prix d’interprétation féminine à la dernière Mostra de Venise, la reconnaissance d'une prestation remarquable. Par ailleurs, Priscilla se révèle le pendant parfait d’Elvis de Baz Luhrmann sorti l'an dernier.

Collaboration



Priscillia Beaulieu, américaine en résidence avec ses parents à Berlin, a 14 ans quand elle rencontre Elvis Presley qui effectue son service militaire en Allemagne. C’est le début d’une folle histoire d’amour entre la star mondiale et une adolescente de dix ans sa cadette. Après leur liaison cachée, puis leur mariage iconique, la pression qu’exerce Elvis sur Priscillia va la pousser à prendre son indépendance.

Après son biopic décalé de Marie-Antoinette, Sofia Coppola s’attaque à un gros morceau de la mythologie américaine avec Priscilla Presley. Réaliste et esthétique, Priscilla captive par son récit et sa beauté visuelle, relevée d’une bande-son inattendue qui en souligne la modernité. La réalisatrice a travaillé en étroite collaboration avec son modèle, en adaptant sa biographie de 1985 Elvis et moi (Ed. J’ai lu). Elle est également "productrice déléguée" sur le film, synonyme d’un droit de regard.

Post- #MeToo



Peut-on en déduire pour autant que Sofia Coppola signe un biopic édulcoré, comme on le reprocha à Bohemian Rhapsodie sur Freddie Mercury ? Sans doute pas, puisque Priscilla est une adaptation, écrite et réalisée par la cinéaste, et que tout ce qui est dans le film est vérifiable dans le livre. En ces temps post- #MeToo, l’œuvre prend une dimension nouvelle, Elvis ayant eu la fâcheuse tendance à "chosifier" sa compagne et à la tromper durant ses longues absences.

La rencontre, la découverte de la sexualité, l’emprise médiatique, la pression sur Elvis qui la répercute sur sa femme, sont filmées avec une délicatesse extrême. Sous elle, couve la violence des sentiments. Au-delà de la fidélité du film à la véritable histoire, Sofia Coppola la filme avec une virtuosité qui étonne dans tous les plans. Si la parenté de talent avec son père est acquise, tout comme son indépendance, on sent la patte de la réalisatrice comme jamais dans ce Priscilla passionnant.

L'affiche de "Priscilla" de Sofia Coppolla (2023). (ARP SELECTION)

La fiche

Genre : Drame sentimental / biopic

Réalisaeur : Sofia Coppolla

Acteurs : Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h53

Sortie : 3 décembre 2024

Distributeur : ARP Sélection