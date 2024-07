"Pompo The Cinephile", une animation japonaise sur les coulisses du cinéma : ludique et original

Le deuxième film de Takayuki Hirao met en jeu les rapports entre une productrice star qui se remet en cause et son ami réalisateur qui n'espérait que tourner pour elle.

Comme nombre d'"animés" (films d'animation japonais), si le monde de Pompo The Cinephile est juvénile, son sujet est, lui, bien adulte. Pompo, une star du cinéma de série B, se lance dans la production d'un film d'auteur, dont elle confie la réalisation à son assistant, Gene. Cette consécration n'empêche pas ce dernier d'être plein de doutes, mais leur amitié et confiance vont revivifier leurs liens.

Distrayant et réaliste sur la réalisation d'un film, Pompo The Cinephile sort dans les salles mercredi 3 juillet.

72 heures de rushes

Dans ce Japon fictif, Hollywood a son équivalent : Nyallywood. Pompo est la star des productions commerciales à petit budget. Lasse de ces films en manque de neurones, elle veut passer au film d'auteur et engage pour ce faire Gene, son assistant depuis des années qui va ainsi pouvoir tourner son premier film. Une actrice inconnue et un vétéran du cinéma les rejoignent. Roi de la débrouille, mais un rien dépressif, Gene se lance dans le montage de ses 72 heures de rushes pour livrer à temps un film d'une heure trente qui tient la route.

Rares sont les films d'animation ayant pour sujet la réalisation d'un long-métrage. Pompo The Cinephile sort du lot ne serait-ce que de ce point de vue. Réaliste, le film montre que sa mise en œuvre et sa construction relèvent du parcours du combattant. Et il s'attarde plus particulièrement sur le montage, car tous les cinéastes le disent, c'est là que naît vraiment une œuvre.

Touche de magie

Pompo, toute de cheveux blond vénitien, en crinolines et capelines, accompagnée de Gene, qui a toujours quelque chose à faire pour la veille, baignent dans le monde du cinéma. Le sujet est survolé (le film s'apprécie à partir de 10 ans), mais l'évocation de ce monde a toujours quelque chose de magique, comme si l'on passait de l'autre côté du miroir. Si le romanesque est sentimental, ce contexte lui ajoute une touche de magie, d'exotisme et de curiosité qui le bonifient.

Pompo The Cinephile remplit toutes les cases de ses ambitions : bon sujet, personnages attachants et action rythmée. Le graphisme ne sort guère des standards du manga, mais n'est-on pas venu aussi pour ça ? La bande dessinée dont est tiré l'animé est inédite en France, et la sortie de son adaptation n'en est que plus justifiée. Une jolie surprise, originale et entraînante, comme c'est souvent le cas de l'animation japonaise.



La fiche

Genre : Animation

Réalisateurs : Takayuki Hirao

Pays : Japon

Durée : 1h34

Sortie : Mercredi 3 juillet 2024

Distributeur : Art House

Synopsis : Bienvenue à Nyallywood, la Mecque du cinéma où Pompo est la reine des films commerciaux à succès. Le jour où elle décide de produire un film d'auteur plus personnel, elle en confie la réalisation à son assistant Gene. Lui qui en rêvait secrètement sera-t-il à la hauteur ?