"Petite nature" : un petit garçon à la croisée des chemins dans un film à fleur de peau

Après son remarquable Party Girl, sur une entraîneuse demandée en mariage, Samuel Theis reste fidèle à l’est de la France en racontant l’histoire d’un enfant issu d’une famille éclatée, fasciné par son nouveau professeur. Petite nature, qui sort mercredi 9 mars, transpire d’émotions grâce à une écriture subtile et un jeune acteur étonnant de dix ans.

Figure tutélaire

La mère de Johnny se sépare pour la énième fois de son compagnon, et emménage dans une HLM de Forbach avec ses trois enfants. Le garçonnet rejoint la classe d’un nouveau professeur qui découvre sa maturité et l'encourage dans ses études, jusqu’à ce que Johnny dérape.

Samuel Theis filme avec humanité un drame social pétri de vérité dans l’évocation des petites gens, le réalisme de ses images et l’interprétation de ses trois comédiens : Antoine Reinartz, en prof responsable, Melissa Olexa (son premier rôle au cinéma), en mère volage et autoritaire, et Aliocha Reinert, en petit garçon bousculé dans sa vie. A une mère endurcie, s'ajoute une petite sœur dont il s’occupe et un grand frère absent. Il pourrait trouver un père de substitution dans dans la figure tutélaire de son professeur, mais il voudrait plus encore.

L’apprentissage de la vie

Avec ses longs cheveux blonds, ses grands yeux clairs et sa silhouette menue, l'androgynie du jeune Aliocha Reinert tranche avec la virilité d’une mère éprouvée par la vie. Samuel Theis capte le contexte social au plus prés dans ses décors de banlieue filmés en écran large, et ses appartements modestes, où, malgré les difficultés, domine un esprit de famille et d’amitié. Johnny cherche sa place et va la trouver dans la reconnaissance de son professeur qui va lui révéler ses ambitions.

Antoine Reinartz, interprète Monsieur Adamski, ce professeur charismatique et humaniste de plus en plus embarrassé par les attentes pressantes du garçon. On pense à Dans la maison de François Ozon, mais Samuel Theis n’emprunte pas les voies du thriller. Petite nature fait le portrait d’un enfant en quête de lui-même, qui découvre ses émotions, l’indépendance et la volonté de se forger un destin. Un magnifique film d’apprentissage.

L'affiche de "Petite nature" de de Samuel Theis (2022). (AD VITAM)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Samuel Thiers

Acteurs : Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa, Izïa Higelin

Durée : 1h35

Pays : France

Sortie : 9 mars 2022

Distributeur : Ad Vitam



Synopsis : Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.