"Pétaouchnok" : Pio Marmaï, Philippe Rebbot et Camille Chamoux dans une chevauchée délirante

Le cinéaste Edouard Deluc se revendique d'une nouvelle comédie à la française loin des pantalonnades habituelles. Pétaouchnok prend le large dans les Pyrénées, à cheval dans une folle randonnée qui verse dans l’absurde. Réalisateur et scénariste, il signe un film loufoque qui vaut autant par ses situations que ses dialogues. Sur les écrans mercredi 9 novembre.

Aventures rocambolesques

Ludo (Pio Marmaï) et Richard (Philippe Rebbot), sans emploi, montent une randonnée équestre pour touristes dans les Pyrénées, ils sont novices en la matière. C'est Ludo qui dirige le groupe, et Richard n’a pas que des bonnes idées. Couples, enfants et célibataires s’embarquent dans un périple qui se transforme en aventures rocambolesques.

Pétaouchnok est d'abord une comédie originale et excentrique dans le cadre majestueux des Pyrénées. On pense aux Randonneurs, mais aussi à Hara-Kiri et les Monty Pythons pour le côté burlesque. Les dialogues surfent sur les doubles sens et les consonnances, évoquant Raymond Devos.

Quand la machine s'emballe

Le répertoire convient parfaitement au trio qui mène le bal : Pio Marmaï, Philippe Rebbot et Camille Chamoux. Un vrai esprit de troupe les anime, avec Edouard Deluc en chef d'orchestre. Son road-movie à cheval est ponctué de situations ubuesques qui transforment la promenade bucolique en course d'obstacles. Une erreur de réservation au refuge-restaurant fait dérailler la situation jusqu'à l'absurde.

Pétaouchnok raille nos travers avec malice. Impossible de ne pas s'identifier aux personnages de cette comédie choral au rythme endiablé.



L'affiche de "Pétaouchnok" d'Edouard Deluc (2022). (APOLLO FILMS)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Edouard Deluc

Acteurs : Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux, Pablo Pauly, Moussa Mansaly, Olivia Côte, Sami Ameziane, Délia Espinat-Dief, Mona Richard

Pays : France

Durée : 1h36

Sortie : 9 novembre 2022

Distributeur : Apollo Films

Synopsis : Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d'aventure.