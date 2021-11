"Oranges sanguines", comédie méchante mais pas bête sur la société française

Après son road movie crépusculaire, Apnée, Jean-Christophe Meurisse réalise un film choral avec trois histoires emberlificotées dans Oranges sanguines, projeté hors compétition à Cannes, en salles mercredi 17 novembre. Un brûlot comique, social et sociétal avec un régal en guest stars, de Denis Podalydès, à Olivier Saladin, en passant par Blanche Gardin, Vincent Dedienne et Patrice Laffont.

Choral

Une nuit, trois histoires : un vieux couple surendetté rêve de gagner un concours de danse rock, un ministre est soupçonné́ de fraude fiscale, et une jeune adolescente croise un malade sexuel. Politique, social et sociétal sont passés à la moulinette.

Aux antipodes d’un film à sketches, Oranges sanguines étonne par le lien entre ces trois histoires qui n’ont rien à voir entre elles, alors que l’exercice pèche souvent par le manque d’un fil rouge. Ici, c’est le ton, franchement provocateur et dérangeant qui le donne, ce qui fait plaisir à voir et à entendre. Jean-Christophe Meurisse y va franc du collier, et ne va sans doute pas faire que des heureux. Hara Kiri !

"La Merditude des choses"

Il y a du célèbre journal satirique du professeur Choron des années 70 et de Groland dans Oranges sanguines. La référence au titre de Kubrick (Orange mécanique), n’est pas innocente non plus. Le film est un instantané anecdotique, représentatif de la société française, acide et drôle sans jamais être vulgaire, mais frontal dans ses images, comme ce député retrouvé massacré aux pieds des marches de l’Assemblée nationale au petit matin…

"Oranges sanguines de Jean-Christophe Meurisse (2021). (THE JOKERS)

Le film rejoint la vague du cinéma flamand des années 2010 dans sa tonalité, comme La Merditude des choses. Orange sanguines met en exergue la déconnexion entre la politique et le social dans une satire d’un humour ravageur, mais aussi de (rares) images qui peuvent choquer les plus sensibles, en restant toutefois toujours irrésistible.

L'affiche d'"Oranges sanguines de Jean-Christophe Meurisse (2021). (THE JOKERS)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Jean-Christophe Meurisse

Acteurs : Jean-Christophe Meurisse, Amélie Philippe, Denis Podalydès, Olivier Saladin, Blanche Gardin, Vincent Dedienne, Patrice Laffont.

Pays : France

Durée : 1h42

Sortie : 17 novembre 2021

Distributeur : The Jokers



Interdit aux moins de 12 ans

Synopsis : Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.