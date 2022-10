"Novembre", le polar percutant de Cédric Jimenez sur les attentats du 13 novembre 2015

Projeté à Cannes en mai dernier hors compétition, Novembre, sur l'enquête des attentats parisiens du 13 novembre 2015, suit de peu sur les écrans Revoir Paris d'Alice Winocour qui abordait les répercussions psychologiques de ces mêmes agressions qui ont fait 130 morts. Pour la seconde fois après Bac Nord, Cédric Gimenez réalise un polar inspiré de faits réels. Il reconstitue cette fois l'enquête incroyable qui a conduit à l'arrestation ou à la mort des auteurs du massacre qui a traumatisé la France.

Sous pression

Paris, 13 novembre 2015 : les forces de l’ordre apprennent qu’une série d’attentats viennent de viser le Stade de France à Saint-Denis, des terrasses de café dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et la salle de concert le Bataclan. Tous les services de police sont monopolisés pour empêcher les terroristes islamistes de sortir de Paris, en vain. Le témoignage d’une jeune musulmane va être la clé pour retrouver les assassins.

Comme dans Bac Nord, Cédric Jimenez nous met la pression dès la première scène pour ne plus nous lâcher. Sa caméra nerveuse et son montage au cutter sont d’une efficacité diabolique. Son casting est sensationnel : Jean Dujardin en bras droit de la chef de la cellule antiterroriste, interprété par Sandrine Kiberlain, et Anaïs Demoustier, en enquêtrice au cœur du dispositif.

La méthode Jimenez

Cédric Jimenez met sur la table sans complaisance les méandres d’une enquête compliquée, qui remontera jusqu’en Belgique, avec les dysfonctionnements et fausses pistes qui parasitent l'enquête. Il pointe des erreurs humaines et un manque de communication entre les services. La méthode du réalisateur est de faire reposer son film sur une documentation solide et d’en extraire une dramaturgie captivante. Ses personnages sont bien cernés, incarnés par des acteurs investis, sa mise en scène spectaculaire soutenue par un montage dynamique.

Contrairement à Bac Nord, Novembre ne s’attarde pas sur la vie privée de ses protagonistes. L’histoire est ici moins individuelle ou locale, avec une dimension nationale, voire internationale. Cédric Jimenez évite de montrer les attentats, il se focalise sur l’urgence d’arrêter les criminels qui fomentent d’autres actions et en tire un suspense haletant.

La fiche

Genre : Policier

Réalisateur : Cédric Jimenez

Acteurs : Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri, Cédric Khan

Pays : France

Durée : 1h45

Sortie : 5 octobre 2022

Distributeur : StudioCanal

Synopsis : Une plongée au cœur de l’anti-terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.