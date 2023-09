"Mystère à Venise" : un troisième Agatha Christie signé Kenneth Branagh, avec Camille Cottin en guest star

L’acteur-réalisateur endosse de nouveau le rôle d’Hercule Poirot dans une enquête vénitienne bien trop théâtrale.

Après Le Crime de l’Orient-Express et Mort sur le Nil, Kenneth Branagh adapte une nouvelle d’Agatha Christie Le crime d’Halloween (également connue sous le titre La fête du potiron) en la transposant dans la Cité des Doges. Mystère à Venise, qui sort mercredi 6 septembre, aurait pu être festif, mais se réduit à de longues scènes dialoguées au détriment de l’action.

Tic théâtral



À la retraite forcée dans la Venise déserte de l’après-guerre, Hercules Poirot se voit entraîné à assister à une séance de spiritisme dans un palais réputé hanté, afin d’en percer la supercherie. Au cours de la trance, Poirot interrompt les manifestations surnaturelles pour démasquer la machination, alors qu’un des convives est tué. À son habitude, le détective séquestre tous les invités pour les passer au peigne fin, alors que des ombres spectrales le hantent.

Kenneth Branagh a le tic du théâtre puisqu’il en vient. Il s’en départageait pourtant dans la mise en scène de son premier long métrage, Henri V (1989) d’après Shakespeare, qui reste peut-être son meilleur opus. S’essayant ensuite aux films de genre, comme le thriller, voire le fantastique, il ne s’est jamais affranchi de longues plages dialoguées explicatives, au lieu de montrer ce qu’il décrit. Option qui se répète dans ce Mystère à Venise.

Le choix est assumé, ce qui permet à Branagh de se différencier, concernant Agatha Christie, des adaptations de Sidney Lumet (Le Crime de l’Orient Express, 1975) et de John Guillermin (Mort sur le Nil,1978). On y perd malheureusement au change. La dramaturgie repose sur l’exposé et non la représentation, et verse plus dans le psychodrame que le suspense. Une tournure que ne laisse pas supposer la bande-annonce du film, très bien faite, qui aligne les morceaux de bravoure montés au cutter, sans un dialogue ou presque.

Camille Cottin exotique

Parmi les nombreux protagonistes, tous mis au même niveau ou à peu près, Michelle Yeoh ressort du lot. Mais on est encore plus surpris de croiser Camille Cottin, qui apporte une touche d’exotisme tant on ne l’attendait pas au milieu de cette gentry tirée à quatre épingles. Le film bénéficie justement de cette énigmatique présence, alors que l’on se détache de l’intrigue, perdu dans une logorrhée superfétatoire.

L'affiche de "Mystère à Venise" de Kenneth Branagh (2023). (THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE)

La fiche

Genre : Policier

Réalisateur : Kenneth Branagh

Acteurs : Kenneth Branagh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Tina Fey, Jude Hill, Emma Laird

Pays : Grande-Bretagne

Durée : 1h43

Sortie : 13 septembre 2023

Synopsis : Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu’un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombres et de secrets...