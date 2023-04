"Misanthrope" : au-delà du polar d’action, avec un tueur de masse retors traqué par une enquêtrice éprouvée

Avec son premier film américain, l’Argentin Damián Szifron signe un thriller nerveux, surprenant et troublant.

Réalisateur argentin des Nouveaux sauvages (2015), Damián Szifron prend ses marques à Hollywood en signant un polar de grande classe, Misanthrope, qui sort en salles mercredi 26 avril. Plutôt que les serial killers, le réalisateur se penche sur les tueurs de masse avec un scénario coécrit avec Jonathan Wakeham. A l'affiche, Shailene Woodley, qui va bientôt exploser dans Ferrari avec Adam Driver, Penélope Cruz. Dans le rôle principal d'une flic au passé trouble, elle prend en chasse un tueur qui fait des victimes par dizaines à chaque attaque. Un virage dans le genre, pas éloigné de celui qu’avait pris Seven, mais en tirant sur d’autres cordes.

Anonyme



Jeune enquêtrice du FBI ex-toxicomane, Eleanor se retrouve sur une scène de crime de masse. Elle participe à la chasse à l’homme générale visant un assassin qui peut frapper à tout moment, n’importe où et aux méthodes minutieuses. De plus en plus impliquée, Eleanor prend conscience que ses failles intérieures peuvent lui servir à trouver l’assassin.

Damián Szifron réussit un coup de maître avec son premier film à Hollywood. Son script brillant colle à la peau du polar urbain, situé dans une mégapole anonyme, comme le sont les victimes du tueur. Cela pourrait se passer n’importe où et toucher n’importe qui, sans motif apparent. L’Amérique est régulièrement touchée par les "mass murders", mais ils sont peu présents au cinéma. On peut citer La Cible de Peter Bogdanovitch (1968), Un tueur dans la foule de Larry Peerce (1976), ou les films sur la tragédie de Colombus. Damián Szifron prend son sujet "à bras le corps", tout en faisant le portrait d'une femme éprouvée et solitaire.

Contrepoint de "Seven"



La qualité du scénario et de la réalisation fait penser à Seven, dont Misanthrope serait le contrepoint. Chez Fincher, John Doe tue pour punir des pécheurs isolés, chez Szifron, son assassin tue collectivement pour dénoncer un système. L’enquête ne tourne pas autour de l’identité du tueur, mais de sa traque. Tout réside dans ce jeu de piste que va défricher Eleanor à la lumière de ses propres démons, après les avoir identifiés dans le mode opératoire du tueur. L'enquête est prétexte à réaliser le portrait d'une femme contemporaine.

Damián Szifron capte la ville comme le faisait William Friedkin dans French Connection (1971) qui réinventait le polar urbain. Le réalisateur argentin est dans la lignée du Suédo-égyptien Tarik Saleh, dont les films Le Caire confidentiel et La Conspiration du Caire étaient inspirés de William Friedkin. Ils se retrouvent aussi dans l’écriture de scénarios non conventionnels, le fond et la forme étant très contemporains, au-delà de l’exercice de style. Un gage de modernité qui augure un futur prometteur à un réalisateur qui a déjà fait ses preuves.

L'affiche de "Misanthrope" de Damián Szifron (2023). (METROPOLITAN FILMEXPORT)

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateur : Damián Szifron

Acteurs : Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo, Ralph Ineson

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h58

Sortie : 26 avril 2023

Distributeur : Metropolitan Filmexport