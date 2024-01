"Making of" : tout l’amour du cinéma de Cédric Kahn sur le plateau d'un tournage catastrophe hilarant

Denis Podalydès et Jonathan Cohen forment un duo impayable dans Making of de Cédric Kahn, sorti mercredi 10 janvier. Histoire d’un tournage truffé d'embûches, le premier joue un metteur en scène au sommet de sa carrière, mais à bout de souffle, le second, un acteur égotique de première classe. Un clown blanc et un auguste sur un plateau : irrésistible.

On n’attendait pas Cédric Kahn à la tête d’une comédie, surtout aussi drôle et percutante, quand on connaît ses drames psychologiques explorateurs du couple et de la famille. Il filme ici Simon (Denis Podalydès), réalisateur reconnu, sur son nouveau tournage qui vire au naufrage, comme une vraie lettre d’amour à son art.

Jonathan Cohen, l’un de nos meilleurs acteurs de comédie, lui donne la réplique, accompagné d’Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Stefan Crepon et Souheila Yacoub. On les croirait tous issus de la famille Kahn, alors qu'ils sont pour la première fois devant la caméra du réalisateur. C’est dire si le courant passe entre les comédiens et le cinéaste, qui leur a concocté un bijou de répliques et de situations cocasses, saugrenues, pimentées et ciselées.

Réaliser un film sur le cinéma ayant pour prétexte un tournage est un classique. Le Silence est d’or de René Clair en 1947 en est un des prototypes majeurs. Une comédie déjà, mais moins "déjantée". Cédric Kahn se lâche et brocarde avec autodérision, comme un témoignage de son vécu de cinéaste, les comédiens (et son rapport avec eux), les producteurs, les techniciens… avec une précision dantesque. Il aboutit à une pantalonnade qui frôle parfois le burlesque.

Jonathan Cohen trimbale sa tête d’ahuri, comme un enfant gâté du cinéma qui interprète l’acteur jouant le rôle d’un leader syndicaliste, aux antipodes de son statut. D'un naturel et d'une sincérité déconcertante, il est face à Denis Podalydès sur lequel s’abattent toutes les misères du monde : juste, sensible, hilarant et euphorisant. Des mots qui qualifient tout autant le film. Avec Making of, Cédric Kahn signe un grand film et une grande comédie qui restera dans les annales.

L'affiche de "Making of" de Cédric Khan (2024). (AD VITAM)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisaeur : Cédric Kahn

Acteurs : Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli

Pays : France

Durée : 1h54

Sortie : 10 janvier 2024

Distributeur : Ad Vitam



Synopsis : Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d’un film racontant le combat d’ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making of.