"Ma nuit", beau premier film sur le deuil et la résilience par l’amour

"Ma nuit" commence par les 400 coups d'une jeune fille d'aujourd'hui et se transforme en un deuil transfiguré par l'amour. Un film aussi beau sur le fond que dans la forme, sensible et poétique.

Directrice de casting et scénariste, Antoinette Boulat passe à la réalisation avec Ma nuit, sur les écrans mercredi 9 mars. Elle parle des sentiments d’une jeune fille qui renaît, après la perte d’une sœur très aimée, grâce à la rencontre d’un jeune homme singulier.

Une nuit à Paris

A dix-huit ans, Marion est en conflit avec sa mère, après la mort il y a cinq ans de sa sœur. Une nuit, à l’issue d’une fête, elle rencontre Alex et traverse avec lui Paris jusqu’à l’aube.

L’âge, le contexte, la situation, la rencontre, tout concoure dans Ma nuit à la poésie. Le Paris nocturne s’y prête, sans qu'Antoinette Boulat ne tombe pas dans les clichés de cartes postales. Elle traverse la capitale de plus en plus déserte plus la nuit avance, de la place de la République à la gare du Nord en passant par le quartier indien, Barbès puis le Canal Saint-Martin et les quais de Seine… C’est une autre Traversée de Paris (Claude Autant-Lara, 1956) à laquelle la réalisatrice nous invite, où les affres entre Jean Gabin et Bourvil laissent place à la naissance des sentiments entre deux êtres.

Ange gardien

Vue récemment dans Médecin de nuit et De son vivant, Lou Lampros tient un rôle de premier ordre. Mutique, puis fracassante dans la scène d’ouverture confrontée à sa mère Emmanuelle Bercot, puis fêtarde mais toujours seule, Marion est hantée par le deuil. Le visage à l’Antique de Tom, qu’elle croise par hasard, évoque un ange qui va devenir son gardien, puis un guide vers la rédemption.

Thème classique, l’acceptation du deuil résulte ici de l’amour qui s’installe au rythme de cette marche dans la nuit. Le film passe des émotions aux sentiments avec grâce. "Nous n’avons le choix qu’entre le changement, la mort et la catastrophe" dit Marion. C’est la première voie qu’elle prendra au terme d'une initiation, d'une leçon de vie. Voyage au bout de la nuit qui se termine sur une aube nouvelle, Ma nuit augure d’une grande cinéaste.

L'affiche de "Ma nuit" de Antoinette Boulat (2022). (EPICENTRE FILM)

La fiche

Genre : Drame

Réalisatrice : Antoinette Boulat

Acteurs : Lou Lampros, Tom Mercier, Carmen Kassovitz, Emmanuelle Bercot

Durée : 1h27

Pays : France / Belgique

Sortie : 9 mars 2022

Distributeur : Epicentre films



