"Les Animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore", troisième spin-off d'Harry Potter : le monde des sorciers face à la montée du populisme

Le troisième opus du spin off d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, est en salles ce mercredi 13 avril avec Les secrets de Dumbledore. Après New York et Paris, Norbert Dragonneau pose sa fameuse valise à Berlin. Et comme pour le précédent opus, c’est Albus Dumbledore qui l’envoie pour une mission toute particulière.

Reprenons : le professeur de la plus célèbre des écoles de magie apprend que Gellert Grindelwald est à la tête d’un mouvement populiste et ambitionne de prendre le pouvoir du monde des sorciers, de gré ou de force. Ne pouvant combattre seul le mage maléfique, il fait appel au magizoologiste Norbert Dragonneau. Accompagné d’une troupe de sorciers et sorcières aux 1001 talents et de son fidèle ami boulanger, le spécialiste des créatures magiques doit une nouvelle fois sauver le monde.

Mise à jour de Grindelwald

Comme pour le précédent, le troisième volet des Animaux Fantastiques a réuni un casting cinq étoiles. Si les principaux acteurs des deux précédents films ont revêtu à nouveau leur cape de sorcier, Johnny Depp a quant à lui quitté la franchise : évincé après avoir perdu son procès pour diffamation contre le tabloïd The Sun, l’acteur est désormais remplacé par Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald. (ALLOCINE / WARNER BROS / JAAP BUITENDIJK)

Une annonce qui avait inquiété les potterheads (surnom donné aux fans d’Harry Potter) qui s’étaient attachés au jeu énigmatique de son prédécesseur. Défi relevé pour le Danois qui réussit à coupler froideur, élégance et séduction. A la sortie de la séance - une avant-première dédiée aux amateurs, projetée au Grand Rex à Paris -, il n’y a aucun doute : les fans l’ont adopté.

J'ai vue #SecretsOfDumbledore c'est le meilleur des 3 mais toujours pas le grand frisson. J'ai passé un bon moment devant le film.



Mads Mikkelsen en Grindelwald est parfait, il a la bonne gueule pour le rôle... limite je le préfère a Johnny même si Jon est parfait aussi pic.twitter.com/yHytNmBkT8 — Fireburn-Sama (@Fireburn75) April 12, 2022

Il faut dire qu’ils sont quelque peu habitués aux changements. Sur les huit films de la franchise Harry Potter, douze personnages ont changé d’interprètes dont Dumbledore campé au départ par Richard Harris, puis Michael Gambon et plus récemment Jude Law.

Albus Dumbledore (au centre), joué par Jude Law, aux côtés de sa troupe de sorciers. (ALLOCINE / WARNER BROS / JAAP BUITENDIJK)

Revenons donc à l'épisode Les secrets de Dumbledore. Si l'arrivée de Mads Mikkelsen fait évidence, certains personnages centraux paraissent peu exploités dans ce nouvel opus. Parmi eux, celui de Croyance. Alors qu’il était au cœur de l’intrigue dans les deux derniers films, il laisse ici plus de place au duo ennemi Dumbledore-Grindelwald. Un choix qui correspond sûrement à l'ambition des Secrets de Dumbledore d’éclaircir certaines zones d’ombre sur le passé du professeur - que la saga d’Harry Potter n’avait pas explicité -. Mais suffit-il à justifier le recul de l’attachant Norbert Dragonneau, devenu quasi secondaire ?

La magie comme béquille

Bien plus proche du premier volet de la série, Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore est sans doute plus abouti que le précédent. Moins sombre, le sujet de ce troisième épisode, qui s'ancre dans un contexte (et un décor) hitlérien, reste grave. Pour autant, le réalisateur David Yates réussit à glisser des séquences amusantes et féeriques qui apportent une certaine légèreté.

Une fraîcheur que l’on doit aussi à Jacob Kowalski, moldus (personne sans pouvoirs magiques) interprété par Dan Fogler, et aux animaux magiques, fruits de l’inépuisable imagination de J.K. Rowling. Pour ce dernier film, on se laisse surprendre par des nouvelles espèces et légendes toujours plus surprenantes et mirifiques. Parmi elles, le Qilin, une créature tirée de la mythologie chinoise qui tient un peu de la biche et du cheval. Encore plus étonnant, son corps est recouvert d'un mélange de pelage et d'écailles. Et son pouvoir dans cette intrigue politique s'avère très utile...

Le Niffleur, acolyte de Norbert Dragonneau, qui est irrésistiblement attiré par ce qui brille. (ALLOCINE / WARNER BROS / JAAP BUITENDIJK)

Côté scénario, il est parfois difficile de s’y retrouver tant la narration est dense, et cela même quand l’univers d’Harry Potter nous est familier. Le bref résumé des précédents opus énoncé au début du film s'avère d'ailleurs bien utile pour goûter à une aventure fidèle à l'esprit du magicien de Poudlard.

Fiche des "Animaux Fantastiques : les secrets de Dumbledore". (ALLOCINE / WARNER BROS / JAAP BUITENDIJK)

La fiche

Genre : Fantastique

Réalisateur : David Yates

Acteurs : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler

Pays : Etats-Unis / Grande-Bretagne

Durée : 2h22

Sortie : 13 avril 2022

Distribution : Warner Bros. France



Synopsis : Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?