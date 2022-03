"Le Temps des secrets" : Christophe Barratier adapte Marcel Pagnol avec joliesse

Après Les Choristes et La Nouvelle guerre des boutons, Christophe Barratier poursuit son exploration de l’enfance avec Le Temps des secrets, d’après Marcel Pagnol, sur les écrans mercredi 23 mars. Il conclut ainsi la trilogie entamée par Yves Robert avec La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Un joli film ensoleillé dans le style chromo du réalisateur.

Boulevard provençal

1905 : Marcel, 12 ans, retrouve ses chères collines provençales avec son petit frère et ses parents le temps des grandes vacances. Il rejoint son copain Lili, repose des pièges avec lui et reprend contact avec la nature qu’il aime tant. Il découvre la petite Isabelle qui l’introduit dans le château de ses parents, venus comme lui de Marseille en villégiature. A son contact, il s’éloigne de son ami de toujours et découvre des sentiments nouveaux…

Une belle distribution - Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison, Anne Charrier, et le jeune Léo Campion -, enluminée d’images de carte-postale évocatrices, met en valeur le roman de Pagnol. L’auteur-réalisateur des années 1930 a tourné ses propres films dans la Provence de la région d’Allauch (Bouches-du-Rhône) où Barratier a réalisé le sien. Des atouts que le cinéaste surligne toutefois dans le jeu et dans l’image.

Garrigue et lavande

Il faut que les accents chantent : les personnages sont endimanchés, la lumière est solaire, tout est au beau fixe. Une Provence idéalisée comme par un enfant, Marcel dans le film. Christophe Barratier est cohérent avec son esthétique en nous offrant le regard d'un enfant, et le spectateur y trouvera un dépaysement charmeur. Le récit que fait Marcel à ses parents de sa visite au château évoque un rêve, une expérience qui rappelle celle du Grand-Meaulnes, une scène réussie. Tout comme le propos féministe du film, tenu par une trop rare Mélanie Doutey ou la scène de la caverne, une fantasmagorie. L’apparition fugace de Michel Vuillermoz en excentrique qui ne parle qu’en vers restera dans les annales.

Le rêve de la petite Isabelle par Marcel se vérifiera sous une forme inattendue, sauf pour les lecteurs de Pagnol. Bien vu. Les Souvenirs d’enfance de Pagnol ont une suite, inachevée par son auteur, Le Temps des amours, publiée à titre posthume en 1977. Elle sera sans doute réalisée un jour. Récit initiatique qui clôt un cycle provençal entamé par Yves Robert, Le Temps des secrets sent moins la garrigue, mais fleure quand-même bon la lavande.

L'affiche de "Le Temps des secrets" de Christophe Barratier (2022). (PATHE DISTRIBUTION)

La fiche

Synopsis : Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.