"Le prince oublié" : Michel Hazanavicius explore les relations père/fille dans un film entre imaginaire et réalité

Omar Sy et Bérénice Bejo sont à l'affiche du nouveau film de Michel Hazanavicius, qui sort en salles le 12 février.

Entre conte et réalité, entre animation et scènes réelles, Michel Hazanavicius explore les relations pères/filles pour son huitième long métrage. Le prince oublié, avec Omar Sy et Bérénice Béjo, sort en salles le 12 février. De passage en Bourgogne, à Dijon puis à Beaune, pour le présenter en avant-première, le réalisateur de The Artist et OSS 117 nous livre quelques impressions.

"Je suis père 4 fois, dont 3 filles, donc ce sont des problématiques que je connais bien" explique le réalisateur. Dans Le prince oublié, Omar Sy incarne le papa de Sofia, 8 ans. Chaque soir, pour l'endormir, il lui invente une histoire. Dans les rêves de la petite fille, son prince est toujours son père. Mais trois ans plus tard, la pré-adolescente n'a plus besoin d'histoires. Et dans son imaginaire, son prince charmant n'a plus les traits de son père...

Un joli conte pour expliquer les liens entre une petite fille et son papa. Et les difficultés que rencontrent ces derniers lorsqu'ils ne sont plus les seuls héros de leur progéniture adorée. "Je crois que cette histoire va toucher les papas, mais pas seulement. Aux cours des avant-premières, je me rends compte que les grands-parents sont aussi très touchés par le film".

Omar et Bérénice, un beau couple de cinéma

Comme souvent, Michel Hazanavicius a confié le principal rôle féminin à son épouse dans la vie, Bérénice Bejo. Et de l'avis du réalisateur, le couple de fiction qu'elle forme avec Omar Sy fonctionne à merveille. "Le couple Omar/Bérénice est vraiment un beau couple de cinéma" précise-t-il. "Comme dans les comédies romantiques, lorsqu'ils se rencontrent on sait qu'il va y avoir quelque chose. Mais la manière dont ça arrive, c'est de là que va venir le plaisir du spectateur". Un film familial donc, qui arrive à point nommé pour les vacances d'hiver.

Le prince oublié de Michel hazanavicius, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens...- sortie le 12 février 2020