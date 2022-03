"Le Monde d’hier" : Diastème filme Léa Drucker en présidente de la République confrontée à l’extrême droite

Léa Drucker est très convaincante en présidente de la République mise face à son destin dans Le Monde d’hier de Diastème, sur les écrans mercredi 30 mars. Denis Podalydès en secrétaire général de l’Elysée est un choix qui s’imposait. Le film participe du renouvellement d’un cinéma socio-politique français en prise sur l’actualité, au côté de Goliath ou Un autre monde.

Ressemblances fortuites ?

Présidente de la République en fin de mandat, Elisabeth de Raincy ne se représente pas devant les électeurs, se sachant malade et réclamée par sa fille. Elle apprend que son successeur potentiel va être fauché par un scandale qui va offrir les urnes au candidat d’extrême droite. Seules alternatives : se représenter à la dernière minute, ou compromettre son opposant politique.

Diastème réalise un curieux thriller politique où la première présidente de la République en France est confrontée à un dilemme entre sa vie privée et ses responsabilités face à un pays qui vire aux extrêmes. On reconnaît dans les hommes politiques du film des figures comme Nicolas Sarkozy quand il était Premier ministre, qu’interprète Benjamin Biolay, ou Jacques Chrirac en candidat victorieux annoncé, joué par Jacques Weber. Le scandale de dernière minute, même s’il n’est pas de même nature, rappelle l’affaire Fillon, l’histoire de la mallette d’argent, le financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, et l'incursion de la Russie dans l'élection française rappelle celle de 2017. Des échos discrets qui participent aux nombreux intérêts d’un film que l’on dirait filmé de l’intérieur.

Petite souris

L’épaisseur des personnages s’impose grâce à l’écriture et une interprétation remarquable de Léa Drucker et de Denis Podalydès, parfait en secrétaire général de l’Elysée, en fait deuxième personne de l’Etat. Leur intimité dans l’exercice du pouvoir est une des plus belles évocations du film. Le spectateur est comme une petite souris sous les ors de la République, dans la chambre de la présidente, et dans les alcôves où se jouent les rapprochements et confrontations dont résultent les choix politiques. Mais ce sont aussi les manœuvres officieuses qui s’y décident, fondées sur des informations confidentielles, non divulguées au public.

Diastème se fait entomologiste de ce monde parallèle et si concret, en instaurant un bel équilibre entre fiction et réalité. Discret dans sa mise en scène, cette sobriété au service du réalisme en devient élégante. Un parfum de fin d’un monde émane du Monde d’hier, dans le désenchantement d’idéaux perdus face au démantèlement des démocraties dans le monde. Un grand film politique qui confirme la qualité du cinéma français actuel : une bonne raison de retourner dans les salles.

L'affiche du "Monde d'hier" de Diastème (2022). (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Diastème

Acteurs : Léa Drucker , Denis Podalydès , Alban Lenoir, Benjamin Biolay, Jacques Weber, Thierry Godard, Emma de Caunes, Jeanne Rosa

Durée : 1h29

Pays : France

Sortie : 30 mars 2022

Distributeur : Pyramide Distribution



Synopsis : Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire.