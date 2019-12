"Le Meilleur reste à venir" : Fabrice Luchini et Patrick Bruel inséparables dans une comédie réussie des auteurs du "Prénom"

Après "Le Prénom", Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière rassemblent un beau duo d'acteurs dans une comédie où l’émotion le dispute à l’humour.

Le Meilleur reste à venir de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière sort mercredi 4 décembre. Avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel, les réalisateurs du Prénom renouent avec l’excellence de la comédie française, quand elle trouve la formule entre un comique de situation, des sentiments, et des dialogues qui font mouche, pour le meilleur et pour le rire.

France 3

Retrouvailles

César (Patrick Bruel) vient de se faire plaquer par sa dernière conquête et se réfugie chez Arthur (Fabrice Luchini), son ami de 40 ans, divorcé. Tous deux partent en goguette, mais Arthur se fait agresser et est hospitalisé. Des examens révèlent une grave maladie dont il ne savait rien. Un quiproquo persuade chacun d'eux qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre. Une bonne raison de redorer leur amitié.

Pathé

Fabrice Luchini et Patrick Bruel s’étaient croisés au début de leur carrière en 1985 sur P.R.O.F.S., déjà une comédie. On sait ce que sont devenues leurs carrières depuis. Le Meilleur reste à venir repose pour beaucoup sur leur duo, les rôles étant parfaitement distribués entre ces deux têtes d’affiches des plus "bancables". Entre temps, Luchini et Bruel sont devenus des stars.

Duo classique et efficace

Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, tous deux à l’écriture et là a réalisation, fignolent un "film de copains" ("buddy movie") comme il en fleurit beaucoup au point de devenir un sous-genre depuis les années 80-90 (Mes meilleurs copains, Jean-Marie Poiret, 1989). On retrouve dans Le Meilleur reste à venir ce ton doux-amer, où congratulations et griefs amoncelés depuis des années refont surface lors de retrouvailles, prétextes à une comédie de caractère.

Fabrice Luchini et Patrick Bruel dans "Le Meilleur reste à venir" de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière. (Copyright Mika Cotellon-Chapter2)

Car c’est évidemment la confrontation entre Arthur et César qui fait tout le sel du film, grâce à l’interprétation de Luchini et de Bruel, mais aussi à un texte savoureux et une mise en scène élégante. Autant Arthur est sérieux et blessé par son divorce, autant César est fanfaron et volage. Si le ressort est vieux comme le cinéma, Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière l'actualisent avec talent et des acteurs visiblement heureux d’être là, et nous avec.

L'affiche de "Le Meilleur reste à venir" de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière. (PATHÉ.)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateurs : Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière

Acteurs : Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, marie Narbonne

Pays : France

Durée : 1h46

Sortie : 4 décembre 2019

Distributeur : Pathé



Synopsis : Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.