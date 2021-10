"Le Dernier duel" : Ridley Scott ressuscite une histoire vraie du Moyen-Âge qui résonne aujourd'hui

Une femme porte plainte pour viol au XIVe siècle, menant deux amis à s’affronter lors du dernier "Jugement de Dieu" en France. Une histoire oubliée qui prend toute son ampleur et son sens grâce au réalisateur et à ses comédiens.

On connaît l’intérêt de Ridley Scott pour le film historique (Duellistes, Gladiator, Gates of Heaven, Robin de Bois). Il récidive avec le Moyen-Âge dans Le Dernier duel, en salles mercredi 13 octobre. Une histoire vraie qui résonne aujourd’hui, le coeur du sujet étant la plainte pour viol d’une femme de la noblesse. Un acte courageux et risqué à l'époque, et qui le reste aujourd’hui, à l’heure de #Metoo.

Rashomon

Dans les années 1380, Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver) sont bons amis avant de devenir rivaux. Mariée à Carrouges, Marguerite (Jodie Comer) plaît plus que de raison à Le Gris qui la viole chez elle. Au retour de son mari, elle lui dévoile l’agression, récusée par son auteur, et veut la dénoncer devant le roi. Une accusation qui met la vie de tous en danger : un duel à mort entre Carrouges et Le Gris, Marguerite risquant, elle, d’être brûlée vive.

S’inspirant de l’ouvrage Le Dernier Duel : Paris 29 décembre 1386 d'Eric Jager (Flammarion), qui relate ces faits survenus en Bourgogne, Ridley Scott décide de les raconter en trois parties distinctes. La première relate la version du mari Jean de Carrouges, la deuxième expose celle de l'agresseur Jacques Le Gris, la troisième s'attache au témoignage de la victime, Marguerite. Une narration qui se réfère à Rashomon (1950), où Akira Kurosawa relatait une même histoire par quatre témoins, forme devenue depuis un modèle.

Les récits

La virtuosité de la reconstitution historique selon Ridley Scott saute aux yeux. Costumes, décors, éclairages et ambiances éblouissent par leur sobre et spectaculaires réalisme. Au delà des qualité techniques d'un réalisateur perfectionniste, le parti pris narratif est des plus convaincants. Les trois versions successives élaguent les répétitions au fil du récit, puis elles prennent d’autres tournures selon le rôle des personnages. Le viol ne fait aucun doute pour le spectateur, mais il est interrogé par le mari, réfuté par l’agresseur, et décrit par la victime.

Jodie Comer dans "Le Dernier duel" de Ridley Scott. (20th CENTURY FOX? All Rights Reserved)

L'enjeu du film est l'aboutissement du duel, qui déterminera la pertinence ou non de Marguerite d’avoir dénoncer Le Gris. Le suspense lors de l'affrontement n’en est que plus intense : une scène de tournoi remarquable, où jamais le dénouement n’est prévisible. Ridley Scott délivrera-t-il un message optimiste ou pessimiste au final ? Le doute persiste jusqu’au bout d'un film où le metteur en scène donne le meilleur de lui-même. Beau, historique et d’actualité.

L'affiche de "Le Dernier duel" de Ridley Scott. (20th CENTURY FOX, All Rights Reserved)

La fiche

Genre : Drame historique

Réalisateurs : Ridley Scott

Acteurs : Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Ian Pirie

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h33

Sortie : 13 octobre 2021

Distributeur : The Walt Disney Company France



Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement



Synopsis : Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé "Jugement de Dieu" - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu.