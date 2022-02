"Le Chêne", documentaire animalier sur l'écosystème du roi des arbres en Sologne

Une modestie toute aristocratique est au cœur de ce Chêne qui étend ses branches sur les écrans mercredi 23 février. Un arbre majestueux occupe la berge d’un étang de Sologne, avec tout un petit monde autour de lui, qu’il abrite, nourrit, réchauffe. Le réalisateur animalier Laurent Charbonnier (Les Animaux amoureux), lui-même habitant de Sologne, apporte tout son art de l’affût et de l’image à un film enchanteur.

Les modestes

Un chêne de 210 ans trône au bord de l’eau avec comme habitants écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Des racines à sa cime, au fil des saisons, c’est tout un monde qui vit, survit et évolue dans une nature loin de la turbulence des villes, au rythme des saisons.

Si l’écosystème du chêne peut sembler moins spectaculaire que celui de la grande faune africaine, c’est tout le contraire que donne à voir ce film. Il rend leur noblesse à ces modestes représentants de la faune de nos campagnes. Jérôme Seydoux et Laurent Charbonnier scénarisent et filment leur casting en personnalisant les animaux, sans pour autant tomber dans l’anthropomorphisme.

Une vie invisible

Les petits rongeurs, insectes et oiseaux, mais aussi le réseau mycorhizien qui donne les champignons, sont les vedettes de ce beau film aux images rares sur un sujet négligé. On se demande parfois comment de telles scènes ont pu être tournées, au plus proche de ces animaux sauvages et craintifs. Comme le magnifique travelling sur un rapace poursuivant sa proie sous la futaie.

Michel Seydoux et Laurent Charbonnier captent le quotidien d’une nature discrète. Une communion où chacun occupe sa place dans une harmonie soumise aux lois du climat. A un orage d’été, succèdent les rouges et or de l’automne, puis les neiges immaculées, et le retour de la verdure. Autant d’étapes qui rythment une vie invisible, étonnante et spectaculaire, que dévoile une caméra exploratrice et poétique.

L'affiche du "Chêne" de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier (2022). (GAUMONT DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Documentaire animalier

Réalisateur : Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

Durée : 1h20

Pays : France

Sortie : 23 février 2022

Distributeur : Gaumont Distribution



Synopsis : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.