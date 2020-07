"La Forêt de mon père" avec Ludivine Sagnier et Alban Lenoir : une avant-première dans la forêt du tournage

"La Forêt de mon père" est le premier long métrage de la réalisatrice belge Véro Cratzborn. L'avant-première s'est déroulée au coeur d'une forêt. Le film sort le salles le 8 juillet.

La Forêt de mon père, avec Ludivine Sagnier et Alban Lenoir, est un premier film très personnel de Véro Cratzborn. Celle qui dit avoir "grandit dans la folie de son père" aborde ce thème douloureux de la maladie psychique et de ses conséquences sur le cercle familial.

L'avant-première s'est déroulée, en présence de la réalisatrice, dans la forêt de Raismes, dans le Nord. Là même où ont été tournées certaines scènes du film, qui sort le 8 juillet. Pour la centaine de spectateurs présents pour cette séance en plein-air, l'expérience était à la fois forte et inédite.

Une avant-première d'un nouveau genre, loin des salles obscures, mais au coeur du Parc Régional de Scarpe-Escaut dans le Nord. Une immersion au coeur du film pour la centaine de spectateurs qui a fait le déplacement. Car la forêt est un personnage à part entière dans ce film, qui aborde le thème délicat de la maladie psychique et de ses conséquences sur une famille, notamment les enfants.

"C'est mystérieux une forêt, un peu comme une âme humaine" explique la réalisatrice Véro Cratzborn. "Et puis une forêt, ça évoque aussi le refuge, l'apaisement, là où l'on peut se perdre aussi et où tout devient inquiétant une fois la nuit tombée".

Ludivine Sagnier et Alban Lenoir à l'affiche

A l'écran, Ludivigne Sagnier et Alan Lenoir incarnent ce couple rattrapé par la maladie. C'est le père que l'on voit peu à peu basculer vers la folie. Une vision à travers les yeux de sa famille, et notamment de sa fille de 15 ans, incarnée par Léonie Souchaud. Pour certains, cette projection en forêt a apporté un vrai plus.

"Ça a un effet plus apasant de découvrir ce film comme ça, j'aurai été plus stressée dans une salle" raconte l'une des spectatrices. "C'est un bon concept, c'est idyllique vraiment très bien" pour un autre spectateur. Cette séance spéciale était bien sûr unique. Le public devra retrouver les salles obscures, une bonne nouvelle également après trois mois de fermeture, pour découvrir La Forêt de mon père dès le 8 juillet... en salle.