"L'Eté dernier" : Catherine Breillat réussit son retour au cinéma après dix ans d’absence

Après son retrait du cinéma il y a dix ans, Catherine Breillat sort peut-être son meilleur film, avec Léa Drucker au côté du jeune et impressionnant Samuel Kircher.

C’est sous l’insistance de son producteur Saïd Ben Saïd que Catherine Breillat est revenue derrière la caméra après dix ans d’absence. Idée bienvenue, tant L’Eté dernier, qui sort mercredi 13 septembre, est une belle réussite, dans laquelle Léa Drucker et le jeune Samuel Kircher impressionnent.

Remake personnel

Récemment mariée à Pierre (Olivier Rabourdin), Anne (Léa Drucker) emménage avec ses deux filles adoptives dans sa belle propriété, où elle découvre son beau-fils de 17 ans Théo (Samuel Kirchner). Sûr de lui, l’adolescent séduit Anne qui tombe dans ses bras. Voulant mettre fin à cette liaison, elle n’y parvient pas, et Théo tombe à son tour sous l’emprise de la passion, qu’il dévoile à son père.

Remake du film danois Dronnigen (2019) de May el-Toukhy, L’Eté dernier est selon sa réalisatrice Catherine Breillat "la synthèse de toute (son) œuvre", puisqu’il traite des "thématiques qui (lui) sont chères du mensonge et du moralisme". Comme à son habitude, la réalisatrice prend son temps pour installer ses personnages et lancer l’intrigue. Tout est affaire de rythme, et ici la rencontre entre Anne et Théo est parfaitement minutée pour crédibiliser un amour improbable qui va devenir obsessionnel, au risque de détruire la nouvelle famille d’Anne et sa carrière d’avocate.

Le mensonge

Si l’écriture et la progression du récit sont des grands atouts du film, son casting en est un autre. Léa Drucker passe d’un rayonnement solaire à l’inquiétude, et Samuel Kircher, de la suffisance au trouble, avec une conviction étonnante, alors que c’est sa première apparition à l'écran. En mari trompé, Olivier Rabourdin est parfait dans son insouciance, balayée par la révélation de l’adultère quasi-incestueux, pour ensuite verser dans un déni protecteur.

Si la différence d’âge en amour n’est pas rare au cinéma (Lolita, Le Souffle au cœur, Noce blanche…), L’Eté dernier l’aborde sous un angle inattendu. Il met au cœur du film le mensonge, son usage, tout comme son rejet, selon l’évolution des personnages, pour aboutir à une fin étonnante qui interroge la morale. Catherine Breillat, souvent clivante, fédère par le charme transgressif que diffuse son Eté dernier.

L'affiche de "L'Eté dernier" de Catherine Breillat (2023). (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisatrice : Catherine Breillat

Acteurs : Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, Clotilde Coureau

Pays : France

Durée : 1h44

Sortie : 13 septembre 2023

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Une avocate renommée met en péril sa carrière et menace de briser sa famille en ayant une liaison avec son beau-fils de 17 ans.