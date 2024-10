"L'Amour ouf" sort au cinéma : Adèle Exarchopoulos est "une de nos meilleures actrices", salue François Civil

Le film "L'Amour ouf" sort au cinéma mercredi 16 octobre. À cette occasion, les acteurs François Civil et Adèle Exarchopoulos, à l'affiche de ce long-métrage réalisé par Gilles Lellouche, sont les invités du 13 Heures.

Les acteurs François Civil et Adèle Exarchopoulos sont présents sur le plateau du 13 Heures pour revenir sur la sortie au cinéma du film L'Amour ouf, mercredi 16 octobre. Ce film réalisé par Gilles Lellouche raconte l'histoire de Clotaire, interprété tour à tour par Malik Frikah et François Civil, qui, après un long séjour en prison, cherche à reconquérir son amour du lycée, Jackie, interprétée successivement par Mallory Wanecque et Adèle Exarchopoulos.

"Adèle est une de nos meilleures actrices, une immense actrice. Tout est facile sur un plateau avec elle", salue François Civil. "On a la chance d'être complices dans la vie, donc ça facilite aussi le travail. Mais les scènes difficiles d'émotion qu'on a à jouer, au fait, on a juste à écouter, à être avec elle, et ça y va", ajoute-t-il.

"Un film sur le choix"

Interrogée sur le fait que ce film raconte l'histoire d'amour transgressive d'une jeune femme de bonne famille avec un voyou, Adèle Exarchopoulos répond : "Je vois plus ce film-là comme un film sur le choix. Je pense qu'elle voit – et c'est ce que j'ai préféré chez mon personnage – en Clotaire la poésie, la douceur qu'il ne voit pas, parce qu'il a grandi dans un milieu beaucoup plus défavorisé que celui de Jackie." "Je pense qu'elle voit ce que lui n'arrive pas à voir, et que parfois, c'est ça l'amour", ajoute l'actrice.

