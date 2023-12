Au cinéma, Kina et Yuk, un couple de renards polaires amoureux se perdent sur la banquise

"Kina et Yuk" sont deux renards polaires amoureux. À cause de la fonte des glaces, ils se retrouvent séparés et seuls sur un bout de la banquise. Une fable d'amour et de survie qui nous confronte à notre impact sur la nature. Le film est réalisé par Guillaume Maidatchevsky et raconté par Virginie Efira, en salle dès le 27 décembre.

Le 27 décembre 2023, le film "Kina et Yuk" fait son entrée dans les salles. C’est une histoire d’amour entre deux renards polaires, devenus acteurs dans une aventure cinématographique hors du commun.

Inspiré par une photo d'un renard piégé sur une banquise dérivante, un réalisateur normand, Guillaume Maidatchevsky, trouve son point de départ dans la réalité brutale de la nature. "Je me suis demandé d’où venait ce renard, quel était son parcours, et ce qu’il allait devenir", partage-t-il, dévoilant ainsi la genèse du film. Les deux tourtereaux ont tout pour être heureux, mais la nature en a décidé autrement, la nature ou plutôt l’espèce humaine. Alors que Yuk partait chasser, le bloc de glace sur lequel il était s'est brisé et l'a emporté laissant Kina, qui porte leur progéniture, seule. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits. Très vite l’esprit d’aventure nous prend.

Les renards deviennent acteurs

Il faut dire que la frontière entre la fiction et le documentaire est fine. Quatre caméras étaient constamment braquées sur les deux renards. Pas sûr qu'ils se soient rendu compte qu'ils devenaient soudains acteurs.

"Je tenais vraiment à avoir les ressors d’une fiction pure d’aventure à la fois de la dramaturgie, des doutes, des angoisses, du bonheur et ça je devais le retrouver à travers un animal sauvage. Face à un comédien, on peut dire "cette scène n'était pas assez émotive, tu peux la refaire'', mais quand l'acteur est un animal sauvage, c’est pas possible." Guillaume Maidatchevsky réalisateur

Nés dans un sanctuaire au nord du Canada, Kina et Yuk vivent en totale liberté. Petits, ils avaient des coaches animaliers qui les ont habitués à la présence humaine, tout en préservant leur nature sauvage. Filmé de près, il était strictement interdit de les toucher autant pour la sécurité de l'équipe de tournage que pour leur intégrité personnelle. La scène qui a d'ailleurs le plus ému le réalisateur, c’est celle de Kina et Yuk qui se regarde, puis qui regarde la caméra et qui s’endorment et ronflent paisiblement ; alors que ce sont deux animaux de nature méfiante. Cette confiance se voit à l’image avec ses plans serrés qui suscitent l’émerveillement et qui nous questionnent aussi.

Un Roméo et Juliette de l'Arctique

Le paysage est blanc, immaculé et fragile, saisissant dès le départ. En un regard ce couple de renard réussit à nous embarquer dans une région peu connue, le Yukon au Canada. Tourné à des températures extrêmes de -40 degrés pendant six semaines. "Les craquements, ce n’est pas normal, la température est beaucoup trop haute cette année. On dirait un monstre tapi dans les entrailles glacées". C'est la fonte des glaces, que décrit Virginie Efira, voix off tout au long du récit. La scène interpelle :

" J’ai trouvé que c’était une bonne illustration du réchauffement climatique on a bien vu la banquise fondre." souligne une spectatrice. Les images nous forcent à constater une réalité indéniable : L’Arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète. Quel héritage laisser "aux petits bouts" ? La "princesse des glaces" sera-t-elle réduite à vivre sur la montagne de déchets laissée par l’homme ?

Sortie du film "Kina et Yuk" La nourriture se fait de plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards. - (France 3 Normandie : P. Latrouitte / D. Frotte / C. Thomas)

"Kina et Yuk" À découvrir dès ce mercredi 27 décembre 2023 au cinéma.